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Обворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доске

7 апреля 2022, 23:55

Учителя и директор школы Николай Никитчик говорят, что подобные тексты были написаны на досках сразу в нескольких классах.

Оккупанты оставили послание / facebook.com/quick2reply

Украинский журналист Владимир Рунец опубликовал фотографии еще из одного освобожденного украинской армией города Катюжанка Киевской области.

На одной из них надпись на классной доске в местной школе. Как сообщается, именно сюда командующий российским Восточным военным округом Александр Чайко прилетал 24 марта вручать награды оккупантам.

"На фото – надпись, которую российские преступники оставили украинским детям на классной доске, когда бежали. Сама школа в Катюжанке разграблена – воровали все. От детских ноутбуков до дорогостоящего кухонного оборудования. Вывезли даже кухонные столы из нержавейки", – сообщил Рунец.

Учителя и директор школы Николай Никитчик говорят, что подобные тексты были написаны на досках сразу в нескольких классах.

Между тем гражданских горожан оккупанты расстреливали прямо на улицах. А затем убитых разрешили похоронить на школьном дворе.

"Похороненных хаотично людей в деревне много. Понемногу полиция производит эксгумацию и идентифицирует. Страшнее всего, что я видел в жизни, когда родственники распознают полуразложенные, расстрелянные тела близких", – говорится в сообщении.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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