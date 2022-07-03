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Одни руины: украинские военные показали выжженное село после прихода оккупантов

3 июля 2022, 21:40

Масштабы разрушений в селе поражают даже опытных воинов.

война в Украине
Война в Украине / facebook.com/vladimir.yanovich

Военный ВСУ из Кривого Рога опубликовал видео, на котором показано, во что российские оккупанты превратили село Заградовку на окраине Херсонской области.

На Facebook Владимир Янович показал небольшое село. Там сплошные руины, и практически вымерло. Дома разбомблены и обстреляны захватчиками, земля выжжена, кругом разрушения и следы от снарядов.

Заградовка была под оккупацией в марте две недели, и даже после того, как украинские защитники выгнали отсюда оккупантов, населенный пункт продолжает страдать из-за постоянных вражеских обстрелов.

На дороге при въезде в село лежат трупы коров, которых убило осколками. В Заградовке вокруг видны остатки боеприпасов, снарядов, следы "прилетов".

Нет ни одного уцелевшего здания. Во дворах лежат брошенные детские игрушки. Мост у села также разрушен.

Масштабы разрушений в селе поражают даже опытных воинов. Они отмечают, что все это будет восстановлено после победы в войне, когда "русский мир" вместе с оккупантами полностью изгонят с нашей земли.

"Кто с мечом придет на нашу землю, от меча и погибнет!", - подписал военный кадры.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что задержка поступления оружия от Запада для контрнаступления ВСУ связана с тем, что на складах нет столько вооружений. Как только они будут пополнены, нужное украинской армии вооружение поступит в Украину за месяц, два-три.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. По его мнению, Путин полагает, что в такой ситуации Киев не сможет сблизиться с ЕС и НАТО и столкнется с трудностями восстановления государства после войны. Путин не сможет реализовать все свои цели и будет максимально затягивать военные действия.

По мнению военного эксперта Олега Жданов, президент РФ Владимир Путин будет работать над прямым подключением Беларуси к войне против Украины. При этом он также потребует от Минска и стран ОДКБ либо военной техники, либо войск для захвата украинского государства.

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