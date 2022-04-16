Оккупанты нанесли удары по Львовщине: украинская ПВО сбила четыре путинские крылатые ракеты

Российские истребители Су-35 вылетали из аэродрома Барановичей на территории Беларуси.
Утром в субботу, 16 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области с самолетов Су-35.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, истребители РФ вылетали из аэродрома Барановичей (территория Беларуси).
"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты", - сообщил Козицкий.
Как сообщал Главред, за прошедшую ночь от ракетных ударов пострадал ряд населенных пунктов, есть жертва и раненый. В частности, российские оккупанты удари по Киеву, Львову, Полтаве, Александрии.
Также ночью 16 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области. В результате была разрушена птицефабрика. Она не работала, поэтому пострадавших нет.
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