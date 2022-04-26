Оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ и угрожают расстреливать детей

Российские оккупанты / Reuters

Российские оккупанты в Рубежном угрожают расстрелами детей женщинам, если они не расскажут о местоположении украинских военных, куда их заставляют идти за гуманитарной помощью.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информируя о ситуации на оккупированных территориях в ходе онлайн брифинге во вторник.

"Ужасная сейчас ситуация происходит в Рубежном. Орки крадут детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных … брать какие-то там гуманитарные наборы или продукты, и потом возвращаться назад и рассказывать, как оборудованы позиции украинских защитников. Если женщины этого не сделают, то они угрожают расстрелять детей", - рассказал Гайдай.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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