Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

Ангелина Подвысоцкая
6 августа 2025, 08:55
507
Андрей Деев был бойцом инженерно-саперного полка "Хищник". Он погиб в Лимане, защищая от войны дочерей и жену.
Андрей Деев
На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / Колаж: Главред, фото: Евгения Деева

На фронте погиб украинский старший сержант Андрей Деев. Он был бойцом инженерно-саперного полка "Хищник". У него остались любимая жена и две дочери-близняшки - Даша и София. Об этом Главреду рассказала его жена Евгения Деева.

Андрей Деев - что о нем известно

Андрей Деев сначала был десантником. Он служил по контракту, но через два года решил уволиться со службы. После этого в 2008 году он познакомился с Евгенией.

Они очень любили друг друга, а в 2015 году у них родились двое прекрасных дочерей-близняшек - Даша и София.

видео дня

"Он в них души не чаял, очень сильно их любил, они для него были все. Я никогда не думала, что буду растить без него", - рассказывает Евгения.

Андрей Деев
На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Семья жила в городе Вознесенск Николаевской области. Тогда Андрей работал в патрульной полиции и не мог поверить в то, что российский диктатор Владимир Путин решится отправить оккупантов в полномасштабное наступление.

Полномасштабная война

24 февраля 2022 года Андрей был на службе. В 4:30 утра он позвонил жене и сказал страшные слова: "Началась война". Тогда его так долго не отпускали с работы. Андрей попросил, чтобы любимая никуда не отпускала детей и выезжала из Украины. Он просил, потому что так ему было бы спокойнее за своих родных. Но Евгения твердо решила, что не бросит своего любимого и будет всегда рядом, насколько позволят условия.

Андрей Деев
На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Андрей Деев рвался на передовую. Он признавался в том, что хочет уничтожить хотя бы одного оккупанта.

"Он всегда был такой положительный. Он очень хотел туда попасть, чтобы хотя бы одного врага убить. Я пыталась его отговорить. Он знал, какой может быть конец, но всегда говорил: "Не волнуйся, все будет хорошо, ты только не бойся! Я всегда буду рядом", - вспоминает Евгения.

В 2024 году Андрея отправили в Ивано-Франковск на инженерно-саперные учения, которые длились полгода. Так он попал в полк "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.

В январе 2025 года Андрея отправили на Донбасс. Он был сапером, минировал и разминировал территории, выполнял важные задачи.

Андрей Деев
На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Дату первого выхода Андрея на "ноль" Евгения не забудет никогда, ведь это произошло 19 марта в День рождения дочерей - им тогда исполнилось 10 лет.

"Он мне позвонил около 13:00 и сказал, что их забирают, но чтобы я держалась. Он всегда мне говорил: "Ты только не бойся, все будет хорошо. Я всегда буду рядом". Тогда все было хорошо. Они пробыли на позиции 7 дней, не было связи с ними, потом их вывели.

Гибель Андрея Деева

Андрей и Евгения мечтали о совместной старости. Однако мужчина уже чувствовал, что этого может не произойти. Он будто готовил любимую к своей страшной гибели.

"Он всегда мне говорил, когда уже был в Донецкой области: "Запомни одно, может быть так, что меня могут не собрать, если к нам сюда прилетит. Ты понимаешь, с чем мы работаем". Я всегда это знала, он всегда меня готовил к этому", - признается женщина.

Так и произошло. Последний раз Евгения слышала голос своего любимого 2 мая в 9 утра. Андрей всегда звонил ей в это время, потом у него было много работы.

"Это была пятница. Он проснулся, позвонил в 9 утра такой веселый, смеялся. Тогда дети собирались в школу, захотели одеть платья. Мы поговорили и все", - вспоминает Евгения.

Андрей Деев
На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Следующий звонок должен был быть в обед, но телефон молчал. Евгения поняла, что любимый ей не позвонил, уже когда шла с работы. Она звонила ему, но трубку никто не взял, слышно было только длинные гудки.

"Я уже поняла, что что-то не так... Я ему звонила, писала, уже ребятам звонила, чтобы мне хотя бы кто-то что-то сказал, но никто мне не сказал. В 22:45 в ворота постучали. Я открыла ворота, стояли четыре человека. Я до конца не понимала, почему ко мне приехала полиция. Я даже не могла представить, что они мне дальше скажут, что сегодня утром погиб мой муж", - говорит Евгения.

Оказалось, все произошло очень быстро. Андрей вместе со своими собратьями работали на открытой местности в городе Лиман. В этот момент в него прилетел вражеский дрон "Ланцет". Взрыв был такой силы, что тело Андрея Деева разорвало.

"Командир сказал, что большая часть взрыва пошла на моего Андрея. Он прикрыл собой ребят. Основной удар он взял на себя", - добавила женщина.

Лайман инфографика Главред
Что известно о Лимане / Инфографика: Главред

"Он мне снился и говорил, что жив"

Евгения вспоминает первый сон, когда Андрей приснился ей.

"Первый мой сон, когда он мне приснился, я его встретила в доме и спрашиваю как он, а он говорит, что жив. Я переспрашиваю, как такое может быть, потому что мне сказали, что он погиб, я в церкви была, свечку поставила, полиция приезжала и сказала, а он повторяет, что он жив и говорит: "Неправильно сделали тест ДНК". Представьте мою реакцию, когда в четверг он мне приснился, а в понедельник звонят и говорят: "Нужно взять ДНК у детей". У меня такая была надежда на то, что это не он погиб, но ребята знают, что это был он", - рассказывает она.

Андрей Деев
На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Андрей приходит во сне и к своим дочерям. Им всегда снится, что папа веселый, радостный, обнимает их и говорит, что у него все хорошо.

Петиция

Президент Украины посмертно наградил старшего сержанта Деева Андрея знаком отличия "За оборону Украины".

Андрей Деев
На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Евгения просит подписать петицию о присвоении Андрею Дееву посмертного звания Героя Украины за его жертвенность, доблесть и любовь к Родине.

Если вы хотите подписать петицию, сделать это можно ЗДЕСЬ.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ вторжение России Лиман
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

09:20Украина
Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

08:55Украина
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

08:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 6 августа: Быкам - страх, Петухам - жертвы

Китайский гороскоп на сегодня 6 августа: Быкам - страх, Петухам - жертвы

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - детали

Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - детали

Последние новости

09:20

"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

09:07

Что Путин собирается предложить Зеленскому и Трампу?мнение

08:55

Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

08:44

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
08:39

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

08:19

Венгрия и Словакия могут отказаться от газа из РФ: названо главное условиеВидео

07:32

Загнал себя в тупик: в ISW сказали, почему Путин не может закончить войну в Украине

06:56

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазыВидео

Реклама
06:05

Почему Европа не сможет себя защитить в случае войны с Путиныммнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти панаму

05:30

Фиаско России: как война в Европе принесет победу УкраинеВидео

04:55

Почему нельзя говорить "я маю протилежну думку": ответ удивит всехВидео

04:30

Фортуна наконец улыбнулась: шесть знаков зодиака получат достаток 6 августа

03:36

Жизнь перевернется с ног на голову: 6 августа подготовило сюрпризы двум знакам

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой в огороде за 31 секунду

02:33

Украина может перекрыть транзит нефти РФ по "Дружбе": неожиданный прогнозВидео

01:36

Гороскоп на завтра 7 августа: Весам - большой успех, Скорпионам - конфликт

05 августа, вторник
23:49

"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

22:52

Жена Виктора Павлика рассказала об опухоли в груди

Реклама
22:47

"Если бы не это": Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом

22:21

Любит молодых девчонок: путиниста Петросяна засекли в компании молодой барышни

21:49

Гранты на ИИ, а где украинский "Стингер"?мнение

21:46

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

21:39

РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа - Bloomberg

21:37

"Мы не имеем другого выбора": Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

21:29

"Дальше будет видно": Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем

21:17

"Трамп не имеет рычагов влияния на Путина": что может остановить РФ от новой войныВидео

20:45

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

20:36

"Это не билет в Царство Божье": священник сказал, является ли грехом не носить крестикВидео

20:17

Три "черные метки" для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна

19:41

Какое питание помогает сбросить жир в талии: 11 чудо-продуктов

19:39

Полиция предупредила о новой опасности от "Шахедов": что стоит знать украинцам

19:20

Приведет к смене власти в РФ: по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"

19:01

Почему мы говорим "алло": малоизвестная история телефонного приветствияВидео

18:48

Доходы Путина от нефти рухнули на треть: в Bloomberg узнали детали

18:37

Родные будут просить добавки: рецепт невероятных рулетиков из баклажанов

18:37

Регионы будут "плавать": на Украину надвигается мощная штормовая погода

18:22

"Мечтал об этом": Вакарчук покорил две горы в Карпатах

17:53

Яблочный Спас 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 августа

Реклама
17:51

Молочные продукты стремительно дешевеют - что украинцы смогут купить выгоднее

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: что обсудили президенты

17:27

В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

17:24

Температура упадет на один день: когда Украину накроет похолодание

17:21

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с собакой за 23 секунды

17:08

"Продолжаем традиции полным ходом": Буданов внезапно заговорил о проституткахВидео

16:55

"Это зло из ада": у Трампа прогнозируют, что Путин закончит как Гитлер

16:52

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт очертил опасность:

16:44

Евро резко полетело вверх: насколько НБУ обвалил гривну

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять