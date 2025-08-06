Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

Андрей Деев был бойцом инженерно-саперного полка "Хищник". Он погиб в Лимане, защищая от войны дочерей и жену.

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На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / Колаж: Главред, фото: Евгения Деева

На фронте погиб украинский старший сержант Андрей Деев. Он был бойцом инженерно-саперного полка "Хищник". У него остались любимая жена и две дочери-близняшки - Даша и София. Об этом Главреду рассказала его жена Евгения Деева.

Андрей Деев - что о нем известно

Андрей Деев сначала был десантником. Он служил по контракту, но через два года решил уволиться со службы. После этого в 2008 году он познакомился с Евгенией.

Они очень любили друг друга, а в 2015 году у них родились двое прекрасных дочерей-близняшек - Даша и София.

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"Он в них души не чаял, очень сильно их любил, они для него были все. Я никогда не думала, что буду растить без него", - рассказывает Евгения.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Семья жила в городе Вознесенск Николаевской области. Тогда Андрей работал в патрульной полиции и не мог поверить в то, что российский диктатор Владимир Путин решится отправить оккупантов в полномасштабное наступление.

Полномасштабная война

24 февраля 2022 года Андрей был на службе. В 4:30 утра он позвонил жене и сказал страшные слова: "Началась война". Тогда его так долго не отпускали с работы. Андрей попросил, чтобы любимая никуда не отпускала детей и выезжала из Украины. Он просил, потому что так ему было бы спокойнее за своих родных. Но Евгения твердо решила, что не бросит своего любимого и будет всегда рядом, насколько позволят условия.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Андрей Деев рвался на передовую. Он признавался в том, что хочет уничтожить хотя бы одного оккупанта.

"Он всегда был такой положительный. Он очень хотел туда попасть, чтобы хотя бы одного врага убить. Я пыталась его отговорить. Он знал, какой может быть конец, но всегда говорил: "Не волнуйся, все будет хорошо, ты только не бойся! Я всегда буду рядом", - вспоминает Евгения.

В 2024 году Андрея отправили в Ивано-Франковск на инженерно-саперные учения, которые длились полгода. Так он попал в полк "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.

В январе 2025 года Андрея отправили на Донбасс. Он был сапером, минировал и разминировал территории, выполнял важные задачи.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Дату первого выхода Андрея на "ноль" Евгения не забудет никогда, ведь это произошло 19 марта в День рождения дочерей - им тогда исполнилось 10 лет.

"Он мне позвонил около 13:00 и сказал, что их забирают, но чтобы я держалась. Он всегда мне говорил: "Ты только не бойся, все будет хорошо. Я всегда буду рядом". Тогда все было хорошо. Они пробыли на позиции 7 дней, не было связи с ними, потом их вывели.

Гибель Андрея Деева

Андрей и Евгения мечтали о совместной старости. Однако мужчина уже чувствовал, что этого может не произойти. Он будто готовил любимую к своей страшной гибели.

"Он всегда мне говорил, когда уже был в Донецкой области: "Запомни одно, может быть так, что меня могут не собрать, если к нам сюда прилетит. Ты понимаешь, с чем мы работаем". Я всегда это знала, он всегда меня готовил к этому", - признается женщина.

Так и произошло. Последний раз Евгения слышала голос своего любимого 2 мая в 9 утра. Андрей всегда звонил ей в это время, потом у него было много работы.

"Это была пятница. Он проснулся, позвонил в 9 утра такой веселый, смеялся. Тогда дети собирались в школу, захотели одеть платья. Мы поговорили и все", - вспоминает Евгения.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Следующий звонок должен был быть в обед, но телефон молчал. Евгения поняла, что любимый ей не позвонил, уже когда шла с работы. Она звонила ему, но трубку никто не взял, слышно было только длинные гудки.

"Я уже поняла, что что-то не так... Я ему звонила, писала, уже ребятам звонила, чтобы мне хотя бы кто-то что-то сказал, но никто мне не сказал. В 22:45 в ворота постучали. Я открыла ворота, стояли четыре человека. Я до конца не понимала, почему ко мне приехала полиция. Я даже не могла представить, что они мне дальше скажут, что сегодня утром погиб мой муж", - говорит Евгения.

Оказалось, все произошло очень быстро. Андрей вместе со своими собратьями работали на открытой местности в городе Лиман. В этот момент в него прилетел вражеский дрон "Ланцет". Взрыв был такой силы, что тело Андрея Деева разорвало.

"Командир сказал, что большая часть взрыва пошла на моего Андрея. Он прикрыл собой ребят. Основной удар он взял на себя", - добавила женщина.

Что известно о Лимане / Инфографика: Главред

"Он мне снился и говорил, что жив"

Евгения вспоминает первый сон, когда Андрей приснился ей.

"Первый мой сон, когда он мне приснился, я его встретила в доме и спрашиваю как он, а он говорит, что жив. Я переспрашиваю, как такое может быть, потому что мне сказали, что он погиб, я в церкви была, свечку поставила, полиция приезжала и сказала, а он повторяет, что он жив и говорит: "Неправильно сделали тест ДНК". Представьте мою реакцию, когда в четверг он мне приснился, а в понедельник звонят и говорят: "Нужно взять ДНК у детей". У меня такая была надежда на то, что это не он погиб, но ребята знают, что это был он", - рассказывает она.

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Андрей приходит во сне и к своим дочерям. Им всегда снится, что папа веселый, радостный, обнимает их и говорит, что у него все хорошо.

Петиция

Президент Украины посмертно наградил старшего сержанта Деева Андрея знаком отличия "За оборону Украины".

На фронте погиб старший сержант Андрей Деев / фото: Евгения Деева

Евгения просит подписать петицию о присвоении Андрею Дееву посмертного звания Героя Украины за его жертвенность, доблесть и любовь к Родине.

Если вы хотите подписать петицию, сделать это можно ЗДЕСЬ.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

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