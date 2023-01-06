Министр обороны Алексей Резников сделал резкое заявление о Владимире Путине и его армии.

Резников жестоко обругал Путина и его армию / коллаж фото УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин действительно надеялся, что большая часть украинцев будет встречать армию его оккупантов с цветами. Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

Чиновник убежден − диктатор Путин верил в то, что лишь маленькая часть украинцев будет сопротивляться.

"Если ты думаешь о цветах, зачем ты бомбишь так? Россияне изменили тактику, потому что они не могут победить ВСУ. Теперь их мечта, чтобы мы с вами были в темноте, холоде и сдались. Они - тупые, как говорит мой коллега Шмыгаль. Я видел видео, как люди при свечах готовили еду на Рождество. Но мы выживем, главное, чтобы без них", — подчеркнул министр.

Война России против Украины

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл хитрый план Кремля. По словам главы разведки, он располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

"При формировании новых подразделений им (россиянам – Главред) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - рассказал Буданов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте - может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что следующие полгода будут решающими для Украины. Украинский гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям - поражение энергетического террора РФ, обеспечение устойчивости украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

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