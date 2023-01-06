glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Они - тупые": Резников жестоко обругал Путина и его армию

6 января 2023, 10:04
Министр обороны Алексей Резников сделал резкое заявление о Владимире Путине и его армии.
Резников, Путин
Резников жестоко обругал Путина и его армию / коллаж фото УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин действительно надеялся, что большая часть украинцев будет встречать армию его оккупантов с цветами. Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

Чиновник убежден − диктатор Путин верил в то, что лишь маленькая часть украинцев будет сопротивляться.

"Если ты думаешь о цветах, зачем ты бомбишь так? Россияне изменили тактику, потому что они не могут победить ВСУ. Теперь их мечта, чтобы мы с вами были в темноте, холоде и сдались. Они - тупые, как говорит мой коллега Шмыгаль. Я видел видео, как люди при свечах готовили еду на Рождество. Но мы выживем, главное, чтобы без них", — подчеркнул министр.

Война России против Украины

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл хитрый план Кремля. По словам главы разведки, он располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

"При формировании новых подразделений им (россиянам – Главред) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - рассказал Буданов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте - может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что следующие полгода будут решающими для Украины. Украинский гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям - поражение энергетического террора РФ, обеспечение устойчивости украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин Алексей Резников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:40

Будут запускать из "Бука": США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow – Politico

10:39

Путин ударит ядерной бомбой: экс-депутат Госдумы назвал худший сценарий войныВидео

10:24

Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: врачи назвали несколько последствийВидео

10:04

"Они - тупые": Резников жестоко обругал Путина и его армиюВидео

09:27

Хочет получить контроль над солью и гипсом: в Белом доме объяснили "одержимость" Пригожина Бахмутом

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:22

Военный эксперт назвал год, когда ВСУ полностью освободят Украину от оккупантовВидео

08:45

"Гаага аплодирует и начинает готовить камеру": Гиркин заявил, что Путин сделал шаг к капитуляции

08:37

"Истребители танков": Пентагон подтвердил поставку ВСУ мощных БМП BradleyВидео

08:20

Светлый праздник Рождества: что пожелать близким в этот волшебный день

Реклама
08:01

Германия может передать Украине дополнительные САУ Gepard – Spiegel

08:00

Гороскоп на сегодня 6 января: Львам – прощание с тревогами, Весам – знакомство, Водолеям – творчествоВидео

08:00

Завершение войны и рост влияния в мире: что ждет Украину в 2023 годумнение

07:19

Война в Украине достигла критической точки - Байден

06:50

Заявление Путина о перемирии - информационная операция: чего добивается диктатор - ISW

06:20

Русским после войны предстоит пройти все круги адамнение

05:05

"Ну всё, накатила!": пьяная Волочкова в тапочках опозорилась на МальдивахВидео

04:34

Табу на замиокулькас: кому категорически нельзя держать дома долларовое дерево

04:30

Убираем тормоза, зависания и сбои: как почистить ноутбук от пыли дома

03:50

Ремонт, от которого все будут в восторге: самые модные обои 2023 года

03:20

Уникальный рецепт узвара на Рождество: что нужно добавить в напиток, чтобы он стал безумно вкуснымВидео

Реклама
03:07

Молодая подруга Брэда Питта оголила крепкую грудь на мексиканском курорте

02:35

Влюбляются лишь один раз и на всю жизнь: мужчины с этими именами истинные однолюбы

02:05

Какую помощь получат ВСУ после новой встречи в формате "Раммштайн": прогноз экспертаВидео

01:35

Украина должна победить РФ до мая, иначе война затянется на 10 лет – СвитанВидео

01:00

Женский гороскоп на неделю 9-15 января 2023: Овнам – события, Рыбам – прибыль, Водолеям - признание

00:51

Самый светлый день месяца: приметы на 6 января и что нельзя делать в Святой вечерВидео

05 января, четверг
23:35

Подоляк рассказал, ударят ли россияне по Украине во время "рождественского перемирия"Видео

23:18

Было около 1000 оккупантов: ВСУ мощно разбомбили базу РФ в Херсонской областиВидео

23:15

"Валите из России": россияне взбесились и потребовали жену Меладзе убраться из страныВидео

22:54

Зеленский ответил Путину о "прекращении огня" на РождествоВидео

22:42

52-летняя Наоми Кэмпбелл показала редкое фото своего ребенка

22:32

Мощная помощь от Германии: украинская армия получит БМП Marder и ЗРК PatriotВидео

22:25

"Не поздно ли Кремлю думать о Боге?": в Украине разнесли ПутинаВидео

22:13

"Не надо воспринимать всерьез": Кулеба жестко раскритиковал "путинское перемирие"Видео

21:55

Байден странно отреагировал на заявление Путина о "прекращении огня"Видео

21:38

"Никакого перемирия не будет": Пушилин открыто отказался выполнять "приказ" ПутинаВидео

21:33

Какие 2 вещи нельзя нарушать на Рождество 2023, чтобы беду не привлечь: приметы на 7 январяВидео

21:18

Путин может устроить ядерные провокации: в ГУР рассказали, какие территории рассматривает диктаторВидео

21:15

России хватит ресурсов на полтора года войны, но она не закончится, пока Путин у власти - ГудковВидео

21:12

Новый крупнейший пакет помощи: США передадут Украине 50 мощных БМП и не только - СМИВидео

Реклама
21:10

"Начнут нашествие": астролог назвала 2 очень опасных города в январе и поворотную дату для УкраиныВидео

20:44

В РФ начнется гражданская война, кремлевские элиты уже к этому готовятся - ПионтковскийВидео

20:31

"Все, пошла жара": россияне в ужасе "затравили" Путина за указ ввести "режим прекращения огня"Видео

20:28

Магнит для сильного пола в шикарной обертке: 6 женских имен, чьих обладательниц мужчины боготворят

20:25

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: уничтожены дорогущие Су-25 и Ми-8

19:52

Масштабного наступления с территории Беларуси точно не будет: полковник назвал план РоссииВидео

19:51

"Тошнит от стыда": Ефросинина распекла на все корки Повалий за "Червону руту" на росТВВидео

19:48

Всемирно известная итальянская модель полностью удалила молочные железы

19:40

Геннадий Гудков. России хватит ресурсов на полтора года войныВидеоблоги

19:40

"Пусть забирают свой хлам и отправляются на Россию": Данилов резко ответил на "перемирие" ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять