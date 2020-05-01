"Пламенный привет": Зеленский накинулся на мэра Черкасс

По словам президента Украины, градоначальник Черкасс воспользовался ситуацией, чтобы сделать "политический рейтинг".
Сегодня власти Черкасс приняли резонансное решение об ослаблении карантинных ограничений раньше времени.
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на эти действия и обвинил мэра города Анатолия Бондаренко в намерении сделать таким образом "политический рейтинг".
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"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры раньше 11 мая. Это попытка заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города. Это будет иметь соответствующие юридические последствия", - заявил Зеленский.
Карантин в Черкассах отменили
Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.
Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).