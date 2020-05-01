"Пламенный привет": Зеленский накинулся на мэра Черкасс

Зеленский накинулся на мэра Черкасс / УНИАН

Сегодня власти Черкасс приняли резонансное решение об ослаблении карантинных ограничений раньше времени.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на эти действия и обвинил мэра города Анатолия Бондаренко в намерении сделать таким образом "политический рейтинг".

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"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры раньше 11 мая. Это попытка заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города. Это будет иметь соответствующие юридические последствия", - заявил Зеленский.

Карантин в Черкассах отменили

Как известно, 30 апреля Черкасский городской совет принял решение об ослаблении карантина в городе раньше 11 мая. Местные власти разрешили с 1 мая возобновить работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Также напомним, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).