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От чего зависит победа Украины в войне: Свитан назвал два сценария

Дмитрий Видоменко
18 декабря 2023, 01:34
Военный эксперт Роман Свитан предположил, когда закончится война в Украине и от чего зависит победа.
ВСУ, Свитан
По словам Романа Свитана, война в Украине будет продолжаться в 2024 и 2025 годах / коллаж Главред, фото instagram.com/libkos и скриншот

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Силы обороны могли бы освободить территорию Украины и победить до конца 2024 года. Тем не менее, все зависит от передачи западными союзниками дальних средств поражения ‒ авиации и ракет дальностью 300 километров. Об этом он рассказал в комментарии "24 каналу".

По словам Свитана, война в Украине будет продолжаться в 2024 и 2025 годах.

"Можно говорить, что на 100%, потому что в одну летнюю кампанию мы можем выполнить только одну стратегическую задачу. Есть представление об их четкой последовательности. 2024 год – это год свободного Крыма для Украины, или, по крайней мере, выполнение задач по его освобождению. А уж не ранее 2025 года — выход на государственную границу и освобождение Донбасса", — сказал эксперт.

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Свитан говорит, что сроки могут сдвинуться, потому что все будет зависеть от переданных сил и средств, модификаций, количества ракет и самолетов, техники и вооружения для истребителей.

"В 2024 году Украина точно не выйдет на государственные границы 1991 года и не сможет освободить оккупированные области. Будем воевать еще как минимум два года. Далее от количества боеприпасов и гарантий поставок оружия в течение летней кампании в следующем году можно выполнять первоочередную цель – выход на Скадовск, Армянск и заход в Крым", – сказал эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, промзона, в частности Авдеевский коксохим, является основной точкой напряженных боев. Несмотря на давление российских войск, ситуация на данный момент стабильна и Силы обороны удерживают контроль над заводом.

Также в районе села Крынки на Херсонщине зафиксирована новая тактика российских войск. Они применяют тактику высадки десанта в тылу, избегая прямого боевого столкновения, предварительно устраивая артиллерийскую подготовку и авиаудары. После высадки десант быстро отступает, используя дымовые завесы.

Кроме этого, стратегически важно содержать город Авдеевка, расположенное на высоте. Особенно важны восточная часть и промзона, которые являются господствующими высотами. Отступление ВСУ из Авдеевки может привести к обвалу всего фронта, отметил полковник Роман Свитан.

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ВСУ война России и Украины Роман Свитан
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