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Куда туристы из Украины могут отправиться на отдых: в МИД показали онлайн-карту

Украинцы могут посетить 22 страны, но при определенных условиях.

5 июля 2020, 09:56
загранпаспорт
Украинцы смогут заранее узнать возможность поездки в определенную страну / dmsu.gov.ua

В Министерстве иностранных дел создали интерактивную онлайн-карту, при помощи которой украинские туристы могут узнать правила посещения различных мировых государств во время пандемии коронавирусной инфекции.

На специальном портале МИД tripadvisor.mfa.gov.ua появилась интерактивная карта с рядом стран, которые разрешили украинцам въезд на свою территорию. Постоянно обновляющаяся карта позволит путешественникам детализировать всю информацию перед возможной поездкой.Читайте такжеКуда улететь на отдых: список стран, открывших границы для украинцев

Также в Telegram-канале Коронавирус-инфо Минздрав опубликовал инфографику, где указаны все страны, разрешившие въезд украинцам в условиях эпидемии COVID-19.

Какие страны доступны гражданам Украины для туристических поездок

  • Албания
  • Афганистан
  • Беларусь (2 недели обсервации)
  • Великобритания (14-дневная обсервация)
  • Египет
  • Ирак
  • Иран
  • Ирландия, Эфиопия, Замбия, Кения (все – с условием двухнедельной самоизоляции)
  • США (не пустят в Штаты тех украинцев, которые находились в странах Шенгенской зоны, а также в Великобритании, Ирландии, Китае, Бразилии и Иране)
  • Северная Македония
  • Сербия
  • Словения (двухнедельная обсервация)
  • Сомали (с определенными ограничениями)
  • Таджикистан (при условии получения разрешения от властей)
  • Танзания (нужен страховой полис)
  • Турция (страховой полис)
  • Тунис (при условии наличия отрицательного теста на коронавирус и прохождения самоизоляции)
  • Черногория (нужен отрицательный тест на COVID-19)
  • Южный Судан (14-дневная самоизоляция и наличие сертификата о тесте на коронавирус)

Ранее мы рассказывали, в какие страны могут отправиться украинцы для отдыха на морском побережье.

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