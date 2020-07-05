Куда туристы из Украины могут отправиться на отдых: в МИД показали онлайн-карту

Украинцы смогут заранее узнать возможность поездки в определенную страну / dmsu.gov.ua

В Министерстве иностранных дел создали интерактивную онлайн-карту, при помощи которой украинские туристы могут узнать правила посещения различных мировых государств во время пандемии коронавирусной инфекции.

На специальном портале МИД tripadvisor.mfa.gov.ua появилась интерактивная карта с рядом стран, которые разрешили украинцам въезд на свою территорию. Постоянно обновляющаяся карта позволит путешественникам детализировать всю информацию перед возможной поездкой.Читайте такжеКуда улететь на отдых: список стран, открывших границы для украинцев

Также в Telegram-канале Коронавирус-инфо Минздрав опубликовал инфографику, где указаны все страны, разрешившие въезд украинцам в условиях эпидемии COVID-19.

Какие страны доступны гражданам Украины для туристических поездок

Албания

Афганистан

Беларусь (2 недели обсервации)

Великобритания (14-дневная обсервация)

Египет

Ирак

Иран

Ирландия, Эфиопия, Замбия, Кения (все – с условием двухнедельной самоизоляции)

США (не пустят в Штаты тех украинцев, которые находились в странах Шенгенской зоны, а также в Великобритании, Ирландии, Китае, Бразилии и Иране)

Северная Македония

Сербия

Словения (двухнедельная обсервация)

Сомали (с определенными ограничениями)

Таджикистан (при условии получения разрешения от властей)

Танзания (нужен страховой полис)

Турция (страховой полис)

Тунис (при условии наличия отрицательного теста на коронавирус и прохождения самоизоляции)

Черногория (нужен отрицательный тест на COVID-19)

Южный Судан (14-дневная самоизоляция и наличие сертификата о тесте на коронавирус)

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