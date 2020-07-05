Куда туристы из Украины могут отправиться на отдых: в МИД показали онлайн-карту

В Министерстве иностранных дел создали интерактивную онлайн-карту, при помощи которой украинские туристы могут узнать правила посещения различных мировых государств во время пандемии коронавирусной инфекции.
На специальном портале МИД tripadvisor.mfa.gov.ua появилась интерактивная карта с рядом стран, которые разрешили украинцам въезд на свою территорию. Постоянно обновляющаяся карта позволит путешественникам детализировать всю информацию перед возможной поездкой.Читайте такжеКуда улететь на отдых: список стран, открывших границы для украинцев
Также в Telegram-канале Коронавирус-инфо Минздрав опубликовал инфографику, где указаны все страны, разрешившие въезд украинцам в условиях эпидемии COVID-19.
Какие страны доступны гражданам Украины для туристических поездок
- Албания
- Афганистан
- Беларусь (2 недели обсервации)
- Великобритания (14-дневная обсервация)
- Египет
- Ирак
- Иран
- Ирландия, Эфиопия, Замбия, Кения (все – с условием двухнедельной самоизоляции)
- США (не пустят в Штаты тех украинцев, которые находились в странах Шенгенской зоны, а также в Великобритании, Ирландии, Китае, Бразилии и Иране)
- Северная Македония
- Сербия
- Словения (двухнедельная обсервация)
- Сомали (с определенными ограничениями)
- Таджикистан (при условии получения разрешения от властей)
- Танзания (нужен страховой полис)
- Турция (страховой полис)
- Тунис (при условии наличия отрицательного теста на коронавирус и прохождения самоизоляции)
- Черногория (нужен отрицательный тест на COVID-19)
- Южный Судан (14-дневная самоизоляция и наличие сертификата о тесте на коронавирус)
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