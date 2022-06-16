Отказы оккупантов идти в бой и большие потери сломали планы Кремля - Генштаб ВСУ

Как говорят в Генштабе, на этот момент, с 24 февраля Россия в боях против ВСУ потеряла около 32 950 человек, из которых 200 – только за 15 июня.
Изначальный порядок действий русских оккупантов, который подразумевал молниеносный проход вглубь украинских земель, разрушен до основанья, а затем ‒ свою лепту вносят громадные потери оккупантов и все более регулярные отказы агрессоров идти в бой. Такая информация содержится в очередной Facebook-сводке Генерального штаба ВСУ ‒ за 16 июня
Как говорят украинские офицеры, подразделения ВСУ продолжают успешно и методично уменьшать количество агрессоров.
До того руководитель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли во время встречи в формате "Рамштайн-3" заявил ‒ российские агрессоры уже потеряли в войне против Украины от 20% до 30% своих танков и прочей бронетехники. Именно такими данными сейчас располагают американские разведывательные органы.
Кроме того, говорят в Генштабе, ВСУ уничтожены 1449 танков и множество другой военной техники оккупантов.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневно гибнут около 100 бойцов, еще до 500 получают ранения.
До того советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович говорил, что с начала вторжения России украинская армия могла потерять до 10 тысяч военных.
До того Американском институте изучения войны говорили. что финальное наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка уже идет полным ходом
И армия РФ якобы должна направить все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
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