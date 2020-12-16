Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января

Омбудсмен рассказал, как штрафовать после 16 января по нарушения языкового закона / Фото: ruinformer.com

После 16 января 2021 года секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обещает штрафовать предприятие в случае систематических нарушений языкового законодательства.

Как отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook, с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

По словам омбудсмена, за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм предусмотрены штрафы.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 грн.), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сказал Кремень.

Как ранее сообщалось, с 16 января 2021 года все поставщики услуг в Украине, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию сугубо на украинском языке.

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