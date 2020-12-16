Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января

Омбудсмен напомнил нюансы законодательной инициативы.
После 16 января 2021 года секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обещает штрафовать предприятие в случае систематических нарушений языкового законодательства.
Как отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook, с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.
По словам омбудсмена, за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм предусмотрены штрафы.
"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 грн.), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сказал Кремень.
Как ранее сообщалось, с 16 января 2021 года все поставщики услуг в Украине, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию сугубо на украинском языке.
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Языковой вопрос
3 ноября 2020 стало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке. О дате следующего заседания Конституционного суда по данному вопросу не сообщается.
Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка 25 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 278 парламентариев. Закон регламентирует украинский язык как единственный государственный язык на территории Украины.
Также сообщалось, что за счет госбюджета в Украине запустят курсы украинского языка. С технической базой для языковых курсов должны помочь органы местного самоуправления и государственные учебные заведения, рассчитывает омбудсмен.