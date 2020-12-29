Паспортизация ОРДЛО: в Кабмине рассказали о судьбе украинцев с российскими документами

После деоккупации нужно будет определяться, гражданином какой страны быть / YConsult

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские паспорта получили около 300 тысяч граждан Украины. В Крыму эта цифра превышает два миллиона человек.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников в интервью ТСН.

По его словам, все украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима.

"Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - сказал Резников.

Вице-премьер отметил, что данную проблему в Украине хотят решить с помощью законопроекта о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки.

Министр добавил, что даже после принятия данного законопроекта, никто не будет предъявлять претензий тем гражданам, которые получили паспорта РФ.

"Второе, когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются, признают только украинское гражданство (…) Возможно, кто-то для себя решит, что хочет быть гражданином России - имеет право - это его жизнь, пожалуйста. Тогда определяйтесь, что вы делаете с украинским паспортом", - отметил Резников.

Он добавил, что Украина официально не признает двойное гражданство.

"Лишение гражданства возможно при других обстоятельствах - это государственная измена и тому подобное. В данном случае наличие другого гражданства не является признаком государственной измены. Поэтому человек должен для себя определиться, кто он после деоккупации: гражданин Украины или РФ", - резюмировал Резников.

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Российские паспорта на Донбассе