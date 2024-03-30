Переброска мехбригад из Франции и Нидерландов: прогноз насчет помощи Украине

Михаил Самусь прокомментировал вероятность переброски в Украину подразделений войск западных союзников.

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Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь прокомментировал вероятность переброски в Украину подразделений войск западных союзников.

"Есть объективная реальность, и если сейчас сюда заходят несколько французских механизированных бригад, одна нидерландская – это будет супер. Кремль будет много кричать, но ничего не изменится", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт однозначно ответил на вопрос о том, будут ли, к примеру, французские подразделения непосредственно принимать участие в боях на линии фронта. Он говорит, что нет ничего удивительного, если союзнические силы останутся в тыловых районах, где будут выполнять определенные функции.

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"Это же наше государство. Украинцы воевали за французов, готовы ли поехать воевать за них? Как вы себе это представляете?", - добавил Самусь.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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