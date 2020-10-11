Переход на дистанционку школ и детсадов: в МОН раскрыли детали

Финальное решение будет за местными властями, подчеркнули в МОН.
В Министерстве образования и науки рассказали подробности о переходе на дистанционное обучение.
В понедельник утром, 12 октября, школы получат письменные рекомендации от Министерства образования с чёткими инструкциями перехода на онлайн-обучение, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на пресс-службу МОН.
В ведомстве уточнили, что финальное решение будет за местными властями, которым подчинены учебные заведения.
В сообщении подчеркивается, что переход на дистанционку касается и детских садиков.
В МОН также добавили, что переход на дистанционное обучение не связан с выборами, а с ростом заболеваний Covid-19.
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Ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что в Украине необходимо организовать дистанционное обучение детей на следующие две недели.
Как написал он в своем Telegram-канале, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.
- В Украине за минувшие сутки 4768 человек заболели коронавирусной болезнью, 85 - умерли.
- Больше всего больных за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (593) и в Киеве (502).
- Всего на территории Украины зафиксировано 261 тыс. 34 случая заболевания COVID-19.
- Умерли 4 тыс. 972 человека, выздоровели - 113 тыс. 507 (937 за минувшие сутки).