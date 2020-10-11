Переход на дистанционку школ и детсадов: в МОН раскрыли детали

Украина переходит на дистанционку / УНИАН

В Министерстве образования и науки рассказали подробности о переходе на дистанционное обучение.

В понедельник утром, 12 октября, школы получат письменные рекомендации от Министерства образования с чёткими инструкциями перехода на онлайн-обучение, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на пресс-службу МОН.

В ведомстве уточнили, что финальное решение будет за местными властями, которым подчинены учебные заведения.

В сообщении подчеркивается, что переход на дистанционку касается и детских садиков.

В МОН также добавили, что переход на дистанционное обучение не связан с выборами, а с ростом заболеваний Covid-19.

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Ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что в Украине необходимо организовать дистанционное обучение детей на следующие две недели.

Как написал он в своем Telegram-канале, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.