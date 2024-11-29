Планируют ли в Украине повышать пенсионный возраст: в правительстве дали ответ

Сейчас в Украине платят страховые взносы в пенсионную систему 10,7 млн человек.

https://glavred.info/ukraine/planiruyut-li-v-ukraine-povyshat-pensionnyy-vozrast-v-pravitelstve-dali-otvet-10618511.html Ссылка скопирована

Пенсионный возраст в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное со слов заместителя министра:

Сейчас говорить о всеобщем повышении пенсионного возраста преждевременно

Большинство граждан не понимают от чего зависит размер пенсий

Фактически один работающий содержит одного пенсионера

Повышение пенсионного возраста в Украине не даст тех результатов, на которые можно было бы надеяться. Сначала нужно сделать равные условия. Об этом сказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью для ЦЭС.

По её словам, сейчас говорить об общем повышении пенсионного возраста точно преждевременно, потому что это решение не будет оптимальным.

видео дня

"Прежде чем говорить о каких-либо повышениях в будущем, даже с учетом демографии, я бы говорила, что нам сначала нужно ввести level playing field в системе пенсионного обеспечения. Когда у нас каждый четвертый гражданин сегодня по действующим правилам фактически имеет право на досрочный выход на пенсию повышать пенсионный возраст для тех, у кого он и так сравнительно уже высокий, это точно не будет справедливо", - сказала она.

Она подчеркнула, что это не поможет существенно решить проблему, но это лишь приведет к тому, что все будут пытаться попасть в льготную категорию.

Кроме того, Марчак указала на существенный ресурс увеличения пенсионных взносов. Сейчас около 2 миллионов платят взносы с минимальной зарплаты.

"Это означает, что у нас есть существенное пространство для повышения такого сознания по уплате взносов внутри системы. У нас сегодня есть очевидная проблема с тем, что большинство граждан не понимают вообще от чего зависит размер пенсий", - отметила заместитель министра соцполитики.

Она добавила, что по данным Киевской школы экономики, треть респондентов не знают, что на размер их пенсии будет влиять количество отработанных лет, половина респондентов не знают, что размер их пенсии будет зависеть от уплаты взносов.

"Сейчас в Украине платят страховые взносы в пенсионную систему 10,7 млн человек, в то время, как количество пенсионеров составляет 10,5 млн по состоянию на первое полугодие 2024 года. У нас фактически один работающий содержит одного пенсионера", - подытожила Марчак.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет с пенсиями в Украине. В частности, он заверил, что средства для их выплат есть.

Также сообщалось, что украинцы, которые достигли пенсионного возраста, имеют право продолжать работать. В случае отсрочки от начала пенсионных выплат основной размер пенсии увеличивается.

Кроме того, Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Законопроект предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям. В частности предлагается уменьшать ставку ЕСВ (Единого социального взноса) в течение трех лет.

Читайте также:

Кто такая Дарья Марчак? Первый заместитель Министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.

Родилась 9 июля 1984 года. В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории. 26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя Министра социальной политики Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред