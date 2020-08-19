Пленный снайпер рассказал, зачем боевики "ЛНР" сделали заградотряды / пресс-центр Штаба ООС

Снайпер боевиков группировки "ЛНР", который недавно сдался украинским военным, заявил ‒ оккупанты-россияне сформировали заградительные отряды. Их задача ‒ расстреливать тех, кто решил сдаваться либо дезертировать.

Об этом сообщают представители пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

"Я житель Луганска, поступил на службу в июне 2014 года на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы, грамотно рассказывали. Тренировались российским оружием. Потом меня отправили на КПП "Михайловка - Марьевка" для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи. А потом нас хотели отправить в заградотряды. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать", — заявил снайпер.

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Напомним, ранее стало известно, что с нового учебного года на временно оккупированных боевиками "ЛНР" районах Луганщины будет полностью исключен украинский язык из школьной программы для всех классов.