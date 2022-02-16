Подсолнечное масло продолжит дорожать, при этом его качество снижается: в чем причины

В Украине продолжит дорожать подсолнечное масло/ ua.depositphotos.com УНИАН

В Украине вслед за мировым рынком продолжит расти в цене масло. Поскольку на мировом рынке этот продукт дорожает, то и становится дороже сырье, которое Украине нужно покупать для своего производства.

Чтобы масло не подорожало слишком сильно, государство может применить регулирование цен. Однако весной в Украине будут заканчиваться запасы сырья, что может стать серьезной проблемой и не позволить сильно торговаться во время закупок, пишет Today.ua.

Малайзийская и индийская подсолнечное масло в закупке на апрель будут стоить 1385-1400 долларов за тонну. Однако при этом качество продукта становится ниже.

Отмечается, что закупочные цены на масло будут оставаться на уровне 1350-1500 долларов за тонну до конца зимы, и не стоит ожидать, что оно подешевеет.

Причинами, почему на мировом рынке подорожало подсолнечное масло, являются следующие:

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подорожание других видов масел – пальмового и соевого,

усиление спроса на мировом рынке.

В феврале цена на подсолнечное масло в Украине выросла не сильно по сравнению с январем этого же года. Так, сейчас средняя цена на масло торговой марки "Олейна" объемом 850 м составляет 57,50 гривен. В январе за бутылку такого масла нужно было отдать 57,45 гривен.

Цена на масло в Украине

В 2021 году в Украине цены на зерно и подсолнечное масло были на 45-67% выше от цен 2020 года. Эксперты прогнозировали, что цена в 2022 году продолжит расти.

В то же время сообщалось, что в Украине в торговых сетях цена за литр подсолнечного масла отечественного производства почти сравнялась с ценой за литр импортного оливкового.

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