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Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ

24 апреля 2020, 21:42

Прямого запрета на посещение кладбищ нет и штрафовать за это никто не намерен.

Львовщина,кладбище,Хэллоуин,вечеринка,фотосессия
Львовщина,кладбище,Хэллоуин,вечеринка,фотосессия / Скриншот видео с tsn.ua

Всем известно, что через неделю после Пасхи в Украине традиционно отмечаются поминальные дни, во время которых люди идут на кладбище к усопшим родным и близким.

Но в этом году из-за карантина Минздрав настоятельно рекомендовал перенести поминки на более позднюю дату.

Отметим, что в постановлении Кабмина после ужесточения карантина с 6 апреля не был прописан конкретный запрет посещения кладбищ. Идет речь лишь о том, что стоит соблюдать правила, которые касаются выхода на улицу (не более двух человек, не считая детей, все в масках).

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Также глава Нацполции Игорь Клименко сказал, что если кто-то захочет пойти на кладбище, людей они не удержат. Он попросил украинцев идти не всей семьей, а по два человека. А местные власти, по его словам, должны проконтролировать, чтобы на кладбищах не собирались группами и не накрывали столы.

В свою очередь замглавы Минздрава Виктор Ляшко уже после Пасхи попросил местные власти закрыть кладбища на период поминальных дней. Заявление министерства было оформлено документально, но оно снова таки рекомендательное.

Из этого следует, что прямого запрета на посещения кладбищ в поминальные дни нет, а заявления носят рекомендательный характер.

Местные власти некоторых городов прислушались и уже закрыли кладбища для посещений в таких городах:

  • Киев,
  • Днепр,
  • Запорожье,
  • Суммы,
  • Мукачево,
  • Кривой Рог,
  • Житомир,
  • Винница,
  • Ровно,
  • подконтрольная часть Донецкой области.

А вот в Одессе и Херсоне на кладбища во время проводов ограничат въезд и запретят застолья.

Ранее Главред писал, что православная церковь Украины переносит дни поминовения усопших, известные в народе как "гробки", на июнь и просит украинцев не посещать кладбища в апреле-мае текущего года.

Пасха кладбище полиция
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