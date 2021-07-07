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"Пошел на х*й": во Львове безбилетница напала на водителя автобуса

7 июля 2021, 13:12
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Пассажирка категорически отказалась платить за проезд, а на просьбу выйти начала показывать неприличные жесты, а потом напала на водителя.

Безбилетница
Безбилетница била водителя / Скриншот

Во Львове пассажирка-безбилетница категорически отказалась платить за проезд. Более того, женщина подралась с водителем, а после того, как ее высадили, забросала автобус камнями.

Как пишет местное издание Вголос, происшествие случилось еще в понедельник, 5 июля. Девушка, которая не предъявила билет, на просьбу водителя покинуть автобус показывала ему неприличные жесты и обматерила.

"Я подошел и говорю: "Оплатите, пожалуйста, есть какие-то документы? А она говорит: "Пошел на х*й". И уперлась. Два года работаю, но первый раз такое. Молодое, наглое, какое-то обкуренное. Полицию вызвал, но разве дождешься", - рассказал шофер.

В итоге, девушка набросилась на мужчину и поцарапала его, однако ее удалось выставить из салона. Но на этом безбилетница не остановилась и схватила камни, с которыми бежала за автобусом и бросая их в общественный транспорт.

Ранее Главред писал, что в Киеве женщина залезла на капот авто, которое должны были эвакуировать, чтобы его не увезли. Курьезный случай произошел на Русановке. Жещина настойчиво сидела на капоте Hundai, который оставили в неположенном месте. Несмотря на то, что машина стояла на пешеходном переходе и мешала прохожим, она не слазила с нее.

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"Блокировщица" движения, сидя на машине уверяла, что водителем является человек с инвалидностью, и другие "должны это понять".

Незадолго до этого в столице произошел еще один подобный случай, женщина припарковала свое авто с нарушением правил, а после того, как приехал эвакуатор и погрузил легковушку, взобралась на спецтранспорт, чтобы ее машину не забрали на штрафплощадку.

"Оборона" авто Toyota от посягательств эвакуатора произошла на улице Волошской около Контрактовой площади.

На место прибыли правоохранители. Один из полицейских пытался снять "героиню парковки" с эвакуатора, но женщина так просто не сдавалась, крепко вцепилась в свою легковушку, громко кричала.

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