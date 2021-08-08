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После ливня житель Днепра посреди улицы устроил "рыбалку" на матрасе: курьезное видео

8 августа 2021, 10:24

Город в субботу накрыл настолько мощный ливень, что можно было плавать по улице.

Днепрянин "ловит рыбу" на затопленной улице / Скриншот

Из-за проливного дождя некоторые улицы в городе Днепре превратились в реки. Вот только жители города не стушевались, а один мужчина вообще устроил шоу, организовав прямо на улице "рыбалку" с ребенком.

Курьезный случай произошел на жилом массиве Левобережный-2. Мужчина выплыл на проезжую часть улицы на надувном матрасе с удочкой и зонтом на голове и имитировал рыбалку на потеху собравшимся.

"Сегодня выходной день, мы решили поехать на рыбалку. Левобережный-2, АТБ, а вон доставка не доехала, смотрите. Поплавочек, да?", – говорит закадровый голос на видео.

Как сообщал Главред, в субботу, 7 августа, непогода натворила беды сразу в нескольких городах Украины. Местами выпал град, некоторые города затопило вследствие мощных ливней. На трассе Одесса-Николаев оказалось столько града, что все это стало похоже на снежные заносы. Кроме того, на полях вдоль дороги скопилось большое количество воды, и сильный ветер начал поднимать там настоящие волны.

Тем временем синоптик Наталья Птуха предупредила о новом ударе невыносимой жары и назвала дату. Согласно прогнозу, повышение температуры следует ждать уже в ближайшее время – с понедельника, 9 августа.

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