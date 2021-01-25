Послы G7 по просьбе Зеленского представили дорожную карту реформ: что ждет Украину

Послы стран G7 представили комплексную дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине.
Послы стран Большой семерки представили перечень приоритетных мероприятий, которые помогут восстановить доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.
"Эти приоритетные меры отражают комплексную реформу, проведение которой необходимо для укрепления независимости, ответственности и добродетели судебной системы, и обеспечения восстановления полномочий антикоррупционных учреждений, что отвечает ожиданиям украинского народа", - говорится в документе, опубликованном на странице послов G7 в Украине.
Послы считают, что необходимо срочно восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, недавно признанные неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы, и обеспечить, чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались прозрачно.
Украине рекомендуют:
- временно увеличить кворум для принятия решений КСУ,
- отложить процедуру добора судей Конституционного суда до введения новых правил,
- обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов,
- усилить этические требования к судьям КСУ.
Дипломаты рекомендовали срочно провести реформирование Высшего совета правосудия (ВСП), как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы.
Были высказаны также рекомендации обеспечить прозрачную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с содержательным привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККС.
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Также рекомендуется обеспечить независимость обновленной ВККС с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции; после обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП с целью оптимизации структуры институтов судейского самоуправления.
Отметим, в конце 2020 года Украина попросила совета относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти. Как заявили в G7 украинская сторона направляла просьбу в связи с конституционным кризисом.
Конфликт с КСУ - о чем ранее сообщал Главред:
- Конституционный суд 27 октября вынес решение о признании неконституционности статьи Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО 29 декабря подписал указ о временном отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от исполнения своих обязанностей из-за того, что судья стал фигурантом уголовного дела. Тупицкий отстранен президентом на 2 месяца.
- Глава КСУ Александр Тупицкий призвал власти урегулировать конфликт и обратился к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Рады Александру Разумкову с просьбой о переговорах.