Послы G7 по просьбе Зеленского представили дорожную карту реформ: что ждет Украину

G7 представила дорожную карту / talks.su

Послы стран Большой семерки представили перечень приоритетных мероприятий, которые помогут восстановить доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

"Эти приоритетные меры отражают комплексную реформу, проведение которой необходимо для укрепления независимости, ответственности и добродетели судебной системы, и обеспечения восстановления полномочий антикоррупционных учреждений, что отвечает ожиданиям украинского народа", - говорится в документе, опубликованном на странице послов G7 в Украине.

Послы считают, что необходимо срочно восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, недавно признанные неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы, и обеспечить, чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались прозрачно.

Украине рекомендуют:

временно увеличить кворум для принятия решений КСУ,

отложить процедуру добора судей Конституционного суда до введения новых правил,

обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов,

усилить этические требования к судьям КСУ.

Дипломаты рекомендовали срочно провести реформирование Высшего совета правосудия (ВСП), как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы.

Были высказаны также рекомендации обеспечить прозрачную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с содержательным привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККС.

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Также рекомендуется обеспечить независимость обновленной ВККС с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции; после обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП с целью оптимизации структуры институтов судейского самоуправления.

Отметим, в конце 2020 года Украина попросила совета относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти. Как заявили в G7 украинская сторона направляла просьбу в связи с конституционным кризисом.

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