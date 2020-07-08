"Скрыть проблему": СМИ узнали возможную причину смертельных пожаров на Луганщине

В Луганской области могли устроить пожары, чтобы скрыть проблему, узнали журналисты / facebook.com/policeLG

Масштабные смертельные лесные пожары в Луганской области могли специально устроить, чтобы скрыть масштабы вырубки лесов.

Причиной пожаров на Луганщине может быть попытка скрыть массовую вырубку лесов, сообщили представители организации Vostok-SOS и местные жители, пишет Telegram-канал Vesti.

Активисты и чиновники не раз обращали внимание на проблему масштабной вырубки лесов в Луганской области.

В сентябре 2019 года тогдашний первый замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Погуляйко говорил, что за вырубкой может стоять областное управление Нацполиции.

Напомним, 7 июля стало известно, что в Новоайдарском районе Луганской области огонь охватил около 100 гектаров леса. Спасатели сообщили, что жертвами стихии стали пять человек, сгорели более 100 домов. Позже огонь добрался до Северодонецка.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что масштабные лесные пожары на Луганщине могли произойти из-за поджога.