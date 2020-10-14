Пожизненное за коррупцию: в ОП намекнули, как ответить на первый вопрос Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Всеукраинский опрос 25 октября, один из вопросов которого будет касаться усиления ответственности за коррупционные действия, станет основой "нового формата новой страны".

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Офиса президента.

"Приходится констатировать, что мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами, которые буквально убивают перспективы нашей экономики и веру в социальную справедливость, делают государство неконкурентоспособным", - говорится в комментарии.

В Офисе главы государства подчеркивают, что развитие антикоррупционной инфраструктуры годами затягивалось, преступники получали политическое прикрытие, а возможности коррупционеров ставить под сомнение деятельность антикоррупционных органов прописывались в законах.

"Начал работать в 2019 году и Высший антикоррупционный суд. Несомненно, все это знаковые и крайне важные шаги на правильном пути к справедливости. Однако увидело ли наконец общество системные эффективные действия? Позволило ли принятие всех необходимых решений для эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры нам отметить тот факт, что коррупционеры наконец сядут за решетку надолго? Приходится констатировать, что этого не произошло", - отметили в ОП.

Читайте такжеЭксперт назвал главный промах Зеленского с идеей всенародного опросаВ Офисе главы государства добавили, что бежавшие за границу коррупционеры "планируют свое возвращение, договариваются друг с другом и концентрируют необходимые ресурсы - финансовые, медийные, партийные".

Подчеркивается, что во время общенационального опроса 25 октября украинцы должны дать "свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить".

Также в комментарии подчеркивается, что опрос 25 октября не будет иметь прямых юридических последствий, однако позволит гражданам высказать свое мнение.

5 важных вопросов от Зеленского: