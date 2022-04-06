Придется выковыривать из-под асфальта: что Javelin и NLAW делают с российскими танками

Что Javelin и NLAW делают с российскими танками / скриншот с видео

ПЗРК Javelin и NLAW в руках бойцов ВСУ превосходно проявили себя войне против оккупантов. С их помощью наши защитники уничтожили уже не один десяток вражеской техники.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео уничтожения российского танка.

"Что Javelin и NLAW делают с российскими танками", — говорится в подписи к ролику.

На опубликованных кадрах показан российский танк после того, как украинские военные нанесли по нему удар. Он по башню провалился под асфальт.

Напомним в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.

Также мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины нанесли четкий удар из противотанкового ракетного комплекса Стугна по новейшему российскому ударному вертолету Ка-52.

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