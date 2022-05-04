Приказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - Денисова

Насилие / Reuters, pixabay

Приказ российским оккупантам насиловать украинских мирных жителей отдавался лично Владимиром Путиным.

Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью изданию Blick.

Она подчеркнула, что насильственные действия в отношении украинцев – это прямое оружие врага против мирного населения и сексуальное насилие здесь играет центральную роль, потому что тактически оно было задано Путиным.

"Они хотят лишить женщин возможности или желания снова иметь детей. Это явный геноцид. Солдаты полагаются на приказы Путина уничтожить всю страну", - сказала она.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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