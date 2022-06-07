Продвижение оккупантов под Попасной остановилось – разведка Британии

Британцы считают ‒ информация по поводу мощных обстрелов в районе Изюма (Харьковщина) говорит о том, что оккупанты устроят наступление на севере Донбасса.
Армия русских оккупантов за минувший месяц нынешнего года добилась ограниченных успехов по направлению близ города Попасная, но потом их продвижение остановилось. Такая информация содержится в сводке британской разведки, которая была опубликована 7 июня на странице Минобороны Британии в сервисе микроблогов Twitter.
За минувший уик-энд (4-5 июня 2022 года) солдаты и офицеры ВСУ сумели отвоевать большой сегмент городской застройки Северодонецка ‒ хотя при этом российские оккупанты, по всей видимости, все еще контролируют восточные районы города.
Как говорят аналитики британской разведки, основной план РФ, видимо, все еще состоит в том, чтобы отрезать доступ к районам Северодонецка ‒ и с северного направления, и с южного направления.
Далее ‒ РФ практически наверняка нужен будет прорыв хотя бы в одном из восточных направлений. Просто для того, чтобы перевести тактические успехи в оперативные и продвинуться к поставленной диктатором Путиным цели – контролю над всей территорией Луганской и Донецкой областей.
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Напомним, ранее представители британской разведки провели анализ и пришли к выводу, что элита русской армии (воздушно-десантные войска) потерпела в Украине целый ряд крупных неудач.
В первую очередь - провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте. Там российские десантники так не сумели захватить местный аэродром. Другой большой неудачей ВДВ стало их поражение в районе переправы в Белогоровке и в жестких под Изюмом (Харьковщина).
Позднее агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщалось, что американская разведка недооценила "cпособность к сопротивлению" Украины и украинцев в условиях нападения России.
Прим этом директор Национальной разведки США Аврил Хейнс (Director of National Intelligence) утверждала - что Национальный совет по разведке (National Intelligence Council) активно оценивает и тщательно анализирует такие факторы русско-украинской войны как "воля к борьбе" и "способность к борьбе". Хейнс сказала, что оба таких показателя довольно сложны для эффективного анализа, но специалисты рассматривают различные методологии.
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