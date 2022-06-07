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Продвижение оккупантов под Попасной остановилось – разведка Британии

7 июня 2022, 09:52

Британцы считают ‒ информация по поводу мощных обстрелов в районе Изюма (Харьковщина) говорит о том, что оккупанты устроят наступление на севере Донбасса.

Британия, танк
Британия, танк / ua.depositphotos.com и УНИАН

Армия русских оккупантов за минувший месяц нынешнего года добилась ограниченных успехов по направлению близ города Попасная, но потом их продвижение остановилось. Такая информация содержится в сводке британской разведки, которая была опубликована 7 июня на странице Минобороны Британии в сервисе микроблогов Twitter.

За минувший уик-энд (4-5 июня 2022 года) солдаты и офицеры ВСУ сумели отвоевать большой сегмент городской застройки Северодонецка ‒ хотя при этом российские оккупанты, по всей видимости, все еще контролируют восточные районы города.

Как говорят аналитики британской разведки, основной план РФ, видимо, все еще состоит в том, чтобы отрезать доступ к районам Северодонецка ‒ и с северного направления, и с южного направления.

Далее ‒ РФ практически наверняка нужен будет прорыв хотя бы в одном из восточных направлений. Просто для того, чтобы перевести тактические успехи в оперативные и продвинуться к поставленной диктатором Путиным цели – контролю над всей территорией Луганской и Донецкой областей.

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Напомним, ранее представители британской разведки провели анализ и пришли к выводу, что элита русской армии (воздушно-десантные войска) потерпела в Украине целый ряд крупных неудач.

В первую очередь - провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте. Там российские десантники так не сумели захватить местный аэродром. Другой большой неудачей ВДВ стало их поражение в районе переправы в Белогоровке и в жестких под Изюмом (Харьковщина).

Позднее агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщалось, что американская разведка недооценила "cпособность к сопротивлению" Украины и украинцев в условиях нападения России.

Прим этом директор Национальной разведки США Аврил Хейнс (Director of National Intelligence) утверждала - что Национальный совет по разведке (National Intelligence Council) активно оценивает и тщательно анализирует такие факторы русско-украинской войны как "воля к борьбе" и "способность к борьбе". Хейнс сказала, что оба таких показателя довольно сложны для эффективного анализа, но специалисты рассматривают различные методологии.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины война России и Украины
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