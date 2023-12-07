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Пропагандисты РФ громко опозорились: украли кадры уничтожения своего же С-350

Яна Ставская
7 декабря 2023, 02:37
С-350 стал одной из самых дорогих целей FPV-дронов украинских военных.
Пропагандисты РФ громко опозорились: украли кадры уничтожения своего же С-350
ВСУ уничтожили новейшую С-350 оккупантов / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские пропагандисты в очередной раз "дали в штангу", выдав кадры украинского дрона за свои, пишет Defense Express.

На распространенных ранее в сети кадрах видно, как украинский FPV-дрон бьет по новейшей установке оккупантов С-350. Это зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном "Алмаз-Антей" для российских ПВО. Но в этот раз "аналоговнетный" С-350 не сработал.

Как отмечают эксперты, С-350, скорее всего, впервые засветился непосредственно на передовой. Сами военные утверждают, что это самая дорогая цель врага, когда-либо уничтоженная FPV-дроном.

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Однако пропагандисты украли кадры и выдали их за якобы уничтожение украинского ОТРК "Гром". Позже россияне поняли ошибку и удалили пост, но он уже успел разойтись по крупным российским пабликам.

Вместе с тем, аналитики объясняют, что украинский ОТРК "Гром" все еще находится в состоянии разработки, потому не мог быть замечен на фронте.

Потери России

Накануне пул российских "военкоров" подтвердил мощный удар ВСУ по скоплению 810 бригады морской пехоты на линии фронта. Ранее украинские военные назвали атаку на оккупантов "ударом мести" за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Удар, по словам "военкоров" РФ, пришелся 19 ноября - в День ракетных войск и артиллерии РФ. Российские командиры в тот день собрали личный состав на праздничный концерт в Старобешевском районе Донецкой области.

Но отличились и сами россияне. Главред писал, как российские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков Херсонской области. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто бросили ключевые позиции и сбежали.

Несколькими днями ранее экс-полевого командир террористов "ДНР" Владимир Новиков по кличке "Алабай" признался, что группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат.

Более того, до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

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