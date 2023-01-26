'Противоречит принципам НАТО': Залужный впервые отреагировал на скандал в Минобороны

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в Минобороны и Вооруженных силах "исповедуется нулевая толерантность к коррупции".

Залужный впервые отреагировал на скандал в Минобороны / Офис президента

Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны и посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя, потому что это вредит делу и противоречит принципам НАТО.

Как отметил Залужный в Telegram, система военного управления должна быть непоколебимой, особенно в условиях войны.

Главнокомандующий подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения России потребности украинского войска стремительно возросли, но, несмотря на это, военные обеспечены амуницией, формой и питанием надлежащего качества и в достаточном количестве.

По его словам, в Минобороны и Вооруженных силах "исповедуется нулевая толерантность к коррупции", поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование.

"Перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы хотим перейти. Это касается и Министерства обороны и Вооруженных сил", - отметил Залужный.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

Позже Национальное антикоррупционное бюро взялось расследовать закупку продуктов по завышенным ценам. "Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях в Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известная НАБУ и САП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа", - отметили в НАБУ.

Впоследствии стало известно, что директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам, был уволен с должности.

До того заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу поддержал глава Минобороны Алексей Резников.

Вас может заинтересовать: