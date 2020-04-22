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Птица повредила двигатель: вертолет ВСУ экстренно приземлился в поле

22 апреля 2020, 22:20

Пилоты успешно осуществили посадку.

Вертолет едва не потерпел катастрофу из-за птицы в двигателе / Фото: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

Вертолет Ми-8 бориспольской Бригады транспортной авиации Воздушных сил ВС Украины вечером 21 апреля совершил вынужденную посадку и необорудованном месте в сваязи с форс-мажорными обстоятельствами.

Как сообщает пресс служба Генерального штаба ВСУ, у вертолета отказал один из двигателей, который повредила залетевшая в него птица.

Вблизи населенного пункта Иванков Киевской области пилоты смогли на одном двигателе успешно посадить вертолет прямо в открытом поле. Следует отметить, что в результате инцидента никто не пострадал, и вертолет не получил никаких повреждений.

Экипаж в этот день отрабатывал плановые полеты на предельно малых высотах. Пилоты делали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары.

"Как действовать в таких нештатных ситуациях летчики хорошо знают, поэтому благодаря обученности экипажа, Ми-8 успешно совершил вынужденную посадку на одном двигателе. Для этого командир визуально выбрал место в полевой местности вблизи населенного пункта Иванков Киевской области и посадил машину", - сказано в сообщении.

/ Фото: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

Затем пилоты, починив двигатель, снова подняли вертолет в небо, и он своим ходом долетел в место постоянной дислокации. Перед полетом военные инженеры провели проверку всех систем. Сейчас вертолет находится в отличном техническом состоянии и готов к полетам.

Как ранее сообщалось, масштабные пожары, которые до сих пор продолжают бушевать в Житомирской области, уже успели нанести Украине ущерба почти на 25 млн гривен.

Напомним, в зоне отчуждения продолжается тушение четырех очагов пожара спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд Укрзализныци для ликвидации пожара в Житомирской области.

новости Украины Вертолет Воздушные Силы ВСУ
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