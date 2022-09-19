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Путин хочет создать новую линию фронта, а в РФ наступил "bardak time" и паралич армии – военный аналитик

19 сентября 2022, 08:58

Российский диктатор Путин некомпетентен в военном плане, но руководство армии РФ вынуждено постоянно с ним советоваться.

Путин хочет создать новую линию фронта, а в РФ наступил 'bardak time' и паралич армии – военный аналитик
Путин хочет создать новую линию фронта/ УНИАН, Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин является некомпетентным в военном плане. Поэтому то, что военные командиры постоянно вынуждены сверять все свои решения с его планом, является одним из факторов, которые привели к "полному параличу" российских войск в Украине.

При этом этот паралич распространяется не только на армию РФ, но и на наемников частных военных компаний (ЧВК) и боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом рассказал австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер в своем блоге.

Он отметил, что самая тяжелая ситуация сейчас для российских оккупантов на Харьковщине. Так, на востоке Харьковской области украинские военные постоянно бьют по российским штабам и другим важным объектам остатков 20-й общевойсковой армии РФ. При этом оккупанты, которые там остались, не до конца понимают, в чем именно заключается их задача на это время.

Перед похожей проблемой столкнулись также российские захватчики на юго востоке Харьковщины. Они до сих пор не отступают, хотя уже не могут удержать линию фронта, которую держат вдоль рек Оскол и Северский Донец.

Эксперт отметил, что оккупанты уже потеряли Яровую к востоку от Святогорска. Но при этом всем они еще стараются держать позиции дальше на север и на юго-восток.

"На самом деле это Путин и другие российские шовинисты-иллюзионисты настаивают на линии "Красного" Лимана любой ценой – хоть на данный момент в этом совершенно нет смысла. Впрочем, россияне до сих пор там", – отмечает Купер.

Эксперт также описал ситуацию на Донбассе. Он отмечает, что боевики так называемых "Л/ДНР" ошеломлены происходящими событиями, однако всё равно еще не признают, что Путин использует их как "пушечное мясо"

Купер рассказал, что 3-й армейский корпус РФ, который Кремль бросал на Харьковщину, как оказалось, перебрасывали туда на замену, а не на подкрепление. Более того, все эти силы были разбросаны на большой территории от Купянска на Харьковщине вплоть до Угледарского района Донецкой области.

Эксперт подчеркнул, что после этого всего можно сделать вывод, что в российских войсках и в РФ наступил "bardak time" и паралич армии страны-агрессора.

При этом эксперт добавляет, что Путин решил создать новую линию фронта. Она будет располагаться примерно к северо-западу от бывшей линии разграничения, однако еще неизвестно, где точно.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия этим летом попыталась сформировать новый 3-й армейский корпус. 3-й АК формировали также из алкоголиков и наркоманов. Однако в свое время "х", когда оккупанты должны были усилить войска РФ на Харьковщине, они бежали.

Напомним, что российские подразделения понесли огромные потери, отступая из Харьковской области. Так подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота российских вооруженных сил потеряли более 50% личного состава. Некоторые бригады понесли еще большие потери. Например, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава. В цифру потерь входят погибшие, раненые, а также дезертиры и уволенные за отказ от участия в боевых действиях.

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