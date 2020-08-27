Путин за рулем лимузина открыл скандальную "стройку века" в Крыму

Владимир Путин открыл трассу Таврида в аннексированном Крыму / Скриншот

В четверг, 27 августа, президент РФ Владимир Путин в аннексированном Крыму принял участие в открытии трассы Таврида, котоая проходит из Керчи и Севастополь.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин проехал за рулем своего лимузина Аурус по новому построенному участку автодороги Таврида.

В Кремле уточнили, что завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя.

Как известно, строительство трассы Таврида в Крыму сопровождали громкие скандалы.

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В частности, местные жители возмущались из-за того, что дорога в некоторых местах пролегает через частную собственность.

При этом оккупанты попросту обманывали людей, обещав заплатить компенсацию, однако денег за землю люди так и не дождались.

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