Путин зол на Зеленского: в ФРГ назвал причину переноса встречи президентов Украины и РФ

Встреча Зеленского и Путина откладывается / УНИАН

Президент России Владимир Путин недоволен действиями своего украинского коллеги Владимира Зеленского, что является причиной переноса их встречи.

Раздражение хозяина Кремля обусловлено преследованием в Украине председателя политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь Виктора Медведчука, говорит обозреватель DW Константин Эггерт.

Он отметил, что именно поэтому он отказывается от официальной встречи с Зеленским в любом формате.

"Путин недоволен действиями Киева против оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, с которым он поддерживает близкие личные отношения. Украинские следователи обвиняют Медведчука в том числе в государственной измене, он находится под домашним арестом в Киеве", — напоминается в публикации.

Эггерт пояснил, что Путин был "лично зол" на Зеленского из-за его отношений с Медведчуком.

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"Фактически, глава Кремля отказывался встречаться со своим украинским коллегой в течение нескольких месяцев ни на двусторонней основе, ни в рамках нормандского формата с участием Германии и Франции", — говорится в публикации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры об организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По словам политика, из-за этого нет смысла вести переговоры с украинским президентом. Однако Путин не отказывается от встречи с Зеленским.

Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча состоится только в том случае, если Москва будет настроена на урегулирование конфликта двух государств.