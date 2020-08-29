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"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины

29 августа 2020, 10:04

Украинское государство может не пережить развал России, полагает политолог.

Эксперт предупредил, что Украина может быть похоронена под обломками России – Распад России
Украина может быть похоронена под обломками России, предупредил эксперт / УНИАН

Директор аналитического центра Третий сектор – политолог Андрей Золотарев, считает, что сейчас возможность развала Российской Федерации является абсолютно гипотетической.

Если такое сооружение, как Россия, начнет валиться, Украина рискует быть похороненной под его обломками, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, для украинского государства это был бы если не апокалиптический, то очень тяжелый сценарий.

"…возможность развала Российской Федерации является абсолютно гипотетической. Да и не дай бог, потому что, если начнет валиться такое сооружение, как РФ, Украина рискует быть похороненной под его обломками. Ядерное оружие, достаточно многочисленные вооруженные силы (ведь даже осколок российской армии будет побольше украинской)…", – сказал политолог.

Золотарев добавил, что протесты в Хабаровске вряд ли приведут к каким-либо кардинальным последствиям, Хабаровску дают возможность побунтовать. Эксперт полагает, что власти рассчитывают на снижение активности людей.

"Этот протест оказался неприятным сюрпризом – Москва слишком далеко, и из Кремля очень многого не видно. Да и российская политическая элита живет в другом измерении…", – поделился он.Читайте такжеЭкс-разведчик объяснил, почему "Майдан" в России невозможен

Ранее доктор исторических наук Георгий Касьянов предупреждал, что для Украины распад России будет катастрофой. Историк отметил, что после развала России в стране некому будет удерживать массу оружия, а у нашего государства с РФ наиболее протяженная граница.

Андрей Золотарев развал России распад России
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