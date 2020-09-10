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Резников рассказал о судьбе жителей Донбасса с российскими паспортами

10 сентября 2020, 10:11

После деоккупации жители должны будут определиться, гражданами какой страны они хотят быть.

Резников
Резников поддержал идею второго гражданства или статуса "украинец за границей" / пресс-служба КГГА

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что нельзя карать 200 тысяч человек, живущих на территориях временно оккупированного Донбасса, за российские паспорта. Однако они должны определиться, гражданами какой страны они хотят быть.

Об этом заявил Резников в интервью изданию Факты.

"Нужно принять решение: уважаемые, после деоккупации определитесь, вы граждане какой страны. Если кто-то хочет быть гражданином Российской Федерации, о’кей, это твое решение, живи себе на здоровье, только ты теперь иностранный гражданин. Или можешь быть лицом без гражданства. Получи, пожалуйста, вид на жительство, основания есть — у тебя здесь имущество, ты здесь даже рожден. Но ты не можешь преподавать, избирать и быть избранным, работать государственным служащим, в органах местного самоуправления, в правоохранительных органах и так далее", - заявил вице-премьер.

Резников также отметил, что поддерживает идею второго гражданства или статуса "украинец за границей", чтобы эти люди могли голосовать (например, украинцы в Канаде, Польше, Израиле, Великобритании и т. д.). При этом есть важная оговорка: если человек проживает на территории государства-агрессора, то на него этот режим не распространяется.

Напомним:

  • 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.
  • 9 июня 2020 года зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что около 800 тысяч жителей Донбасса станут гражданами Российской Федерации к концу этого года.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.

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