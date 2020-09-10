Резников рассказал о судьбе жителей Донбасса с российскими паспортами

Резников поддержал идею второго гражданства или статуса "украинец за границей" / пресс-служба КГГА

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что нельзя карать 200 тысяч человек, живущих на территориях временно оккупированного Донбасса, за российские паспорта. Однако они должны определиться, гражданами какой страны они хотят быть.

Об этом заявил Резников в интервью изданию Факты.

"Нужно принять решение: уважаемые, после деоккупации определитесь, вы граждане какой страны. Если кто-то хочет быть гражданином Российской Федерации, о’кей, это твое решение, живи себе на здоровье, только ты теперь иностранный гражданин. Или можешь быть лицом без гражданства. Получи, пожалуйста, вид на жительство, основания есть — у тебя здесь имущество, ты здесь даже рожден. Но ты не можешь преподавать, избирать и быть избранным, работать государственным служащим, в органах местного самоуправления, в правоохранительных органах и так далее", - заявил вице-премьер.

Резников также отметил, что поддерживает идею второго гражданства или статуса "украинец за границей", чтобы эти люди могли голосовать (например, украинцы в Канаде, Польше, Израиле, Великобритании и т. д.). При этом есть важная оговорка: если человек проживает на территории государства-агрессора, то на него этот режим не распространяется.

Напомним: