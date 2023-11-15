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РФ хочет перехватить инициативу и наступает на нескольких участках фронта - ISW

Анна Ярославская
15 ноября 2023, 07:41
Оккупантам придется решить, сохранять ли определенные подразделения на некоторых участках фронта для защиты или передислоцировать их для поддержки наступления.
Военные РФ
Российским войскам, вероятно, будет трудно полностью возобновить инициативу на поле боя / Коллаж: Главред, фото: Фото t.me/mod_russia

Российская оккупационная армия пытается возобновить инициативу на поле боя и поводит одновременно несколько наступательных операций на востоке. ВСУ продолжают давление на критические участки фронта. Об этом пишет Институт изучения войны в свежем отчете.

Как отмечают аналитики ISW со ссылкой на несколько украинских официальных лиц, ситуация вдоль линии фронта сложная, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 13 ноября во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном заявил, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления являются наиболее интенсивными. По его словам, Силы обороны продолжают наступательные действия на неопределенных участках фронта.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что российские войска ведут одновременные наступательные действия по нескольким направлениям и пытаются, в частности, возобновить инициативу к северу и югу от Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об усилении российских обстрелов в Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях.

"Заявления украинских официальных лиц по поводу нынешних темпов российских операций на линии фронта согласовываются с оценкой ISW относительно продолжающихся российских наступательных операций, в частности, на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - отметили аналитики.

Эксперты ISW считают, что российским войскам, вероятно, будет трудно полностью возобновить инициативу на поле боя. При этом украинские войска продолжают собственные наступательные операции и преуспевают на тактическом уровне вдоль фронта на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонщины.

Российскому военному командованию придется решить, сохранять ли определенные российские подразделения на некоторых участках фронта для защиты от украинских наступательных операций или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах.

"Данные решения, вероятно, помешают способности России полностью возобновить инициативу в ближайшие недели", - отметили в ISW.

Ситуация на фронте - последние новости

На Бахмутском направлении враг на данный момент сконцентрировал штурмовые действия в районе Клещиевки и Андреевки, но успехов противник не имеет.

Командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский заявил, что Россия продолжает наступление одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности россияне, несмотря на большие потери, атакуют ВСУ в районе Купянска.

На данный момент временно оккупирована Кинбурнская коса на Николаевщине включена в стратегические меры активных операций Вооруженных сил Украины. При условии успешной реализации плана Генерального штаба, Кинбурн будет освобожден. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

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