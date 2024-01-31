РФ изменила БЧ в 'Шахедах': они стали еще опаснее для домов - СМИ

Это уже третья боевая часть на "Шахедах" - для поражения НПЗ и домов.

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Россия продолжает терроризировать Украину дронами и ракетами / Коллаж Главреда, фото: mil.gov.ua, Генштаб ВСУ

Изменение российскими оккупантами тактики ударов "Шахедами" может быть связано с новой боевой частью, считают аналитики Defense Express.

Атака РФ дронами прифронтовых и приграничных районов "прямо указывает, что эффективность мобильных групп ВСУ заставляет врага отказываться от направления значительной части "Шахедов" в тыловые районы".

"А атака инфраструктуры топливно-энергетического сектора может быть связана с новой боевой частью, которая теперь устанавливается на эти самолеты-снаряды", - говорится в публикации. видео дня

Это уже третья боевая часть на "Шахедах", и она имеет комбинированные эффекты - кумулятивный и зажигательный.

Боевая часть с индексом "БСТ-52", в отличие от "БСФ" и "МСНИ" (названия условные и даны по маркировке), имеет кумулятивную воронку и термические элементы. И учитывая все, по замыслу, она предназначена именно для уничтожения хранилищ горюче-смазочных материалов, объясняют специалисты.

Также необходимо понимать, добавляют они, что "Шахеды" с "БСТ-52" представляют значительную угрозу и при попадании в обычные дома.

Удары России по Украине

В ночь на 28 января Россия снова выпустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов. Двумя "Искандерами" была атакована Полтавская область (зафиксировано попадание в промышленный объект), а тремя С-300 - Донецкая область с оккупированной территории.

Еще 18 декабря, накануне нового комбинированного удара агрессора 29 декабря, Юрий Игнат предупреждал о накоплении Россией ракет . Тогда он отмечал, что у россиян сейчас достаточно вооружения, которыми они могут атаковать Украину ежедневно.

РФ изменила акценты ударов - атаки сейчас меньше направлены на запад Украины, а больше - на прифронтовые территории.

Кроме того, не стоит забывать, что Иран уже поставляет России дроны-камикадзе. Более того, военным образом Москве помогает и Северная Корея. У США уже есть информация, что Пхеньян передал Кремлю баллистику.

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