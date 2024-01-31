УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ изменила БЧ в "Шахедах": они стали еще опаснее для домов - СМИ

Яна Ставская
31 января 2024, 04:47
Это уже третья боевая часть на "Шахедах" - для поражения НПЗ и домов.
РФ изменила БЧ в 'Шахедах': они стали еще опаснее для домов - СМИ
Россия продолжает терроризировать Украину дронами и ракетами / Коллаж Главреда, фото: mil.gov.ua, Генштаб ВСУ

Изменение российскими оккупантами тактики ударов "Шахедами" может быть связано с новой боевой частью, считают аналитики Defense Express.

Атака РФ дронами прифронтовых и приграничных районов "прямо указывает, что эффективность мобильных групп ВСУ заставляет врага отказываться от направления значительной части "Шахедов" в тыловые районы".

"А атака инфраструктуры топливно-энергетического сектора может быть связана с новой боевой частью, которая теперь устанавливается на эти самолеты-снаряды", - говорится в публикации.

видео дня

Это уже третья боевая часть на "Шахедах", и она имеет комбинированные эффекты - кумулятивный и зажигательный.

Боевая часть с индексом "БСТ-52", в отличие от "БСФ" и "МСНИ" (названия условные и даны по маркировке), имеет кумулятивную воронку и термические элементы. И учитывая все, по замыслу, она предназначена именно для уничтожения хранилищ горюче-смазочных материалов, объясняют специалисты.

Также необходимо понимать, добавляют они, что "Шахеды" с "БСТ-52" представляют значительную угрозу и при попадании в обычные дома.

Удары России по Украине

В ночь на 28 января Россия снова выпустила по Украине 5 ракет и 8 шахедов. Двумя "Искандерами" была атакована Полтавская область (зафиксировано попадание в промышленный объект), а тремя С-300 - Донецкая область с оккупированной территории.

Еще 18 декабря, накануне нового комбинированного удара агрессора 29 декабря, Юрий Игнат предупреждал о накоплении Россией ракет . Тогда он отмечал, что у россиян сейчас достаточно вооружения, которыми они могут атаковать Украину ежедневно.

РФ изменила акценты ударов - атаки сейчас меньше направлены на запад Украины, а больше - на прифронтовые территории.

Кроме того, не стоит забывать, что Иран уже поставляет России дроны-камикадзе. Более того, военным образом Москве помогает и Северная Корея. У США уже есть информация, что Пхеньян передал Кремлю баллистику.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине ВСУ война России и Украины Дрон Shahed-136
Реклама

Главное за день

Военная помощь для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

Военная помощь для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

23:50 Мир
"Пожар в районе жилой застройки": россияне "Шахедами" атаковали Харьков

"Пожар в районе жилой застройки": россияне "Шахедами" атаковали Харьков

23:23 Украина
Кабмин отправил в Раду закон о мобилизации: его детальный разбор

Кабмин отправил в Раду закон о мобилизации: его детальный разбор

21:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:47

РФ изменила БЧ в "Шахедах": они стали еще опаснее для домов - СМИ

04:20

Стиральная машина может сломаться: эксперты назвали Топ-5 ошибок при стирке

03:45

Лизоблюд Машков собрался лакейски преподнести Путину бумаги "на президентство"

03:05

Угроза большой войны в Европе: генерал СБУ раскрыл неожиданный сценарий и сроки

02:32

Не задержатся в квартире и дня: как быстро избавиться от тараканов

НАТО ударит по РФ сотней томагавков, едва ее войска подойдут к странам Балтии - ЯгунНАТО ударит по РФ сотней томагавков, едва ее войска подойдут к странам Балтии - Ягун
02:02

Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине - блогер

01:34

Что такое сахарное лицо: как сладости могут добавить вам лет

30 января, вторник
23:50

Военная помощь для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

23:23

"Пожар в районе жилой застройки": россияне "Шахедами" атаковали Харьков

Реклама
22:48

Дантес ошеломил фанатов танцами на каблуках и высмеял "маленьких людей" в РФ

22:18

В России начали тестировать "чебурнет": случился коллапс со всей связью

22:03

"Жирная" цель: ГУР провело спецоперацию и "положило" сервер Минобороны РФФото

21:52

Вдова Билоножко наехала на свою "подругу" Повалий: "Да что ты себе позволяешь?"

21:50

Кабмин отправил в Раду закон о мобилизации: его детальный разборФото

21:18

Заступился за Киркорова: Сергею Лазареву блокируют счета в террористической России

21:11

Этого оружия нет на вооружении США: Украина получит новейшие "крылатые бомбы" - СМИ

21:06

"Полностью захватить Украину": генерал раскрыл жестокие сценарии Кремля

20:44

Гороскоп на февраль 2024 года: Скорпионов ждет фатальный месяцВидео

20:38

Сложный год для Украины: директор ЦРУ оценил ход боевых действий в 2024 году

20:17

Зеленский намерен уволить Залужного - Financial Times

Реклама
20:07

РФ наступает по всей линии фронта: Буданов раскрыл, что произойдет весной

20:05

Гороскоп на февраль 2024 года для Стрельцов: популярность, прибыль и конфликтВидео

20:04

Наталья Могилевская показала подарки от дочек, которые всегда носит с собойВидео

19:44

Начала сама себя душить: россиянка устроила "комедию" в Казахстане, шантажируя таксистаВидео

19:37

Россия может оказаться на экономическом дне через пару лет: прогноз МВФ

19:36

Лунный календарь на 31 января: какие возможности ждут вас в этот день

19:28

Умерла муза Федерико Феллини итальянская актриса Сандра Мило

19:19

Гороскоп на февраль 2024: Козероги разбогатеют и выйдут на новый уровеньВидео

19:13

Визит Путина в КНДР: Буданов раскрыл реальную цель визита и детали переговоров

19:10

Как Кремль пытается заткнуть рот россиянаммнение

18:59

"События будут разворачиваться быстро": эксперт раскрыл сценарий войны РФ с НАТО

18:46

Болезненная потеря для Путина: Буданов рассказал, когда уничтожат Крымский мост

18:37

К началу весны наступление РФ выдохнется - Буданов

18:11

Сотни единиц техники в огне: в ВСУ рассказали о боях на ключевом направлении

18:04

"Эта тетя!": популярные ведущие унизили alyona alyona за внешность - звезды вступились

18:00

Как избавится от засоров в раковине при помощи обычной пластиковой бутылкой

17:56

Что нужно сделать с семенами томатов: секретная добавка с улетным результатом

17:54

ВСУ поразили станцию ПВО оккупантов в Крыму: в Страткоме раскрыли детали

17:47

Позитив жестко проехался по продюсеру-беглецу Бардашу и его русскому паспорту

17:46

"Успехов они не добьются": президент Чехии призвал украинцев прекратить наступление

Реклама
17:29

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти животное за 4 секунды

17:04

Фразы, которые говорит мужчина, когда любит: как распознать истинные чувства

16:50

Окружение ВСУ в районе Купянска: военный предупредил о планах оккупантов

16:23

ВСУ "похоронили" весь парк бронетехники РФ: чем закончился штурм села под КупянскомВидео

16:19

В Нидерландах предложили вернуть беженцев на запад Украины

16:09

Деньги для украинских беженцев из ЕС могут пойти в Киев: в Раде отреагировали

16:07

НАТО "отрежет" Калининград, а РФ может пойти на Сувалский коридор – генерал

15:58

С Мишиной и новыми капитанами: ТЕТ готовит новый сезон большого шоу "Я люблю Україну"Видео

15:56

Оккупанты готовятся штурмовать Харьковщину: в ВСУ рассказали о возможном сценарии

15:55

Как прокачать женскую энергию: простой метод поможет почувствовать себя счастливой

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять