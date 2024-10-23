РФ оккупировала село на Донбассе и продвинулась возле 5 населенных пунктов - DeepState

​ Новосадово уже было оккупировано, но 24 октября 2022 года ВСУ освободили его.

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​ Новосадово уже было оккупировано РФ, но ВСУ его освободили / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap.live

Кратко:

Оккупанты снова захватили село Новосадово

У РФ есть продвижения возле пяти населенных пунктов

В Генштабе не сообщали об оккупации еще одного села армией РФ

Армия РФ оккупировала село Новосадово Донецкой области, которое находится на границе Донецкой и Луганской областей. Об этом 23 октября заявили аналитики мониторингового канала DeepState.

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Вражеские войска также продвинулись возле пяти населенных пунктов:

в селе Кругляковцы в Купянском районе Харьковской области;

возле Богоявленки в Волновахском районе Донецкой области;

возле Зоряного и Селидово в Покровском районе;

Новодмитровки в Краматорском районе.

Справка. По состоянию на 2018 год в Новосадовом не было людей, которые бы там постоянно проживали. Село уже было оккупировано во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, но 24 октября 2022 года ВСУ освободили его.

Новосадово на карте / deepstatemap.live

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что на Краматорском направлении была отбита попытка РФ продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

Основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 40 раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Силами обороны отражены 34 штурмовых действия противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, оккупанты на этом направлении потеряли 168 военнослужащих убитыми и 197 - ранеными. Уничтожены танк, четыре боевые бронированные машины, три артсистемы, шесть автомобилей и четыре мотоцикла. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще четырем артиллерийским системам, трем авто и четырем боевым бронированным машинам противника.

На Кураховском направлении захватчик тоже достаточно активен - на это время суток зафиксировано 35 вражеских атак вблизи Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки. Наши защитники остановили 21 из них. Бои продолжаются на 14 локациях.

Ситуация на фронте - псоледние новости

После успехов в Донецкой области российские оккупационные войска могут попытаться захватить Запорожье. Об этом пишет The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"Ситуация на поле боя в Украине все еще выглядит мрачно. Россия достигает значительного прогресса в одновременном наступлении на нескольких направлениях вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на потрясающе высокие потери, которые, по американским оценкам, уже превысили 600 тысяч убитых и раненых", - говорится в статье.

Первые военные КНДР прибудут в Курскую область уже 23 октября 2024 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов. Северокорейские солдаты должны пополнить силы РФ, чтобы противодействовать Силам обороны Украины в Курской области РФ.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Юге, в частности на Приднепровском направлении пытаясь оккупировать острова, чтобы еще больше угрожать Херсону.

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