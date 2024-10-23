РФ нацелилась на крупный прифронтовой город: The Economist раскрыло планы россиян

Российская армия пытается окружить Покровск - ситуация на фронте ухудшается.

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Ситуация на фронте обостряется / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр ДШВ, 22 окерма механизированная бригада

После успехов в Донецкой области российские оккупационные войска могут попытаться захватить Запорожье.

"Ситуация на поле боя в Украине все еще выглядит мрачно. Россия достигает значительного прогресса в одновременном наступлении на нескольких направлениях вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на потрясающе высокие потери, которые, по американским оценкам, уже превысили 600 тысяч убитых и раненых", - говорится в статье The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Издание отмечает, что российская армия пытается окружить Покровск, который является важным логистическим узлом на востоке Украины. В то же время оккупационные войска продвигаются дальше на юг после захвата высоты вокруг Угледара.

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По информации собеседника журналистов, следующей целью захватчиков может стать Запорожье. Источник также предполагает, что россияне, вероятно, уже вернули контроль над примерно половиной территорий в Курской области РФ, которые Украина захватила в августе этого года.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что украинские военные прорвали границу РФ на новом направлении. На видеозаписях заметен новый прорыв в Курской области четверга, похоже, изображены бронированные грузовики Kirpi турецкого производства, которые популярны среди украинской морской пехоты.

Стало известно, что ВСУ зачистили Кругляковку возле Купянска. Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе ГУР. Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, но потерпел поражение.

Россияне могут пойти в обход Купянска и окружить город. Дмитрий Жмайло сообщил, что российские оккупанты будут пытаться продвинуться не к Осколу, а в направлении северного плацдарма - к Ковшаровке, Купянску-Узловому, Купянску, Песчаному и Петропавловке.

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