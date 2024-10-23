Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ нацелилась на крупный прифронтовой город: The Economist раскрыло планы россиян

Юлия Закрепа
23 октября 2024, 01:50обновлено 23 октября, 02:35
1381
Российская армия пытается окружить Покровск - ситуация на фронте ухудшается.
РФ нацелилась на крупный прифронтовой город: The Economist раскрыло планы россиян
Ситуация на фронте обостряется / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр ДШВ, 22 окерма механизированная бригада

После успехов в Донецкой области российские оккупационные войска могут попытаться захватить Запорожье.

"Ситуация на поле боя в Украине все еще выглядит мрачно. Россия достигает значительного прогресса в одновременном наступлении на нескольких направлениях вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на потрясающе высокие потери, которые, по американским оценкам, уже превысили 600 тысяч убитых и раненых", - говорится в статье The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Издание отмечает, что российская армия пытается окружить Покровск, который является важным логистическим узлом на востоке Украины. В то же время оккупационные войска продвигаются дальше на юг после захвата высоты вокруг Угледара.

видео дня

По информации собеседника журналистов, следующей целью захватчиков может стать Запорожье. Источник также предполагает, что россияне, вероятно, уже вернули контроль над примерно половиной территорий в Курской области РФ, которые Украина захватила в августе этого года.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что украинские военные прорвали границу РФ на новом направлении. На видеозаписях заметен новый прорыв в Курской области четверга, похоже, изображены бронированные грузовики Kirpi турецкого производства, которые популярны среди украинской морской пехоты.

Стало известно, что ВСУ зачистили Кругляковку возле Купянска. Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года, сообщили в пресс-службе ГУР. Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, но потерпел поражение.

Россияне могут пойти в обход Купянска и окружить город. Дмитрий Жмайло сообщил, что российские оккупанты будут пытаться продвинуться не к Осколу, а в направлении северного плацдарма - к Ковшаровке, Купянску-Узловому, Купянску, Песчаному и Петропавловке.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Запорожская область новости Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ нацелилась на крупный прифронтовой город: The Economist раскрыло планы россиян

РФ нацелилась на крупный прифронтовой город: The Economist раскрыло планы россиян

01:50Украина
Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

01:21Украина
Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

23:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

"Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

"Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

Последние новости

03:39

Сбудутся заветные мечты: 4 знака зодиака, которым повезет в ноябре

03:00

Есть в каждом холодильнике: чудодейственный ингридиент, что заставит орхидею снова пустить бутоны

02:36

Как правильно на украинском сказать "ви праві": Авраменко удивил ответом

02:00

Дочь Елены Кравец показала редкое фото с бойфрендом - детали

01:50

РФ нацелилась на крупный прифронтовой город: The Economist раскрыло планы россиян

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:44

Как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление: нюансы этикетаВидео

01:21

Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября - Буданов

01:20

После 13 лет вместе и 8 лет помолвки: Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли планируют свадьбу - СМИ

00:40

В России "кадровый дефицит": ракетчиков резко начали переводить в пехоту

Реклама
00:24

"Люблю его, хотя и опасаюсь": Оля Цибульская сообщила о важных переменах

00:08

Сын путинистки Валерии может сесть в тюрьму за полмиллиона долларов

22 октября, вторник
23:55

Путиниста Киркорова проверят на связь с ЛГТБ

23:54

Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

23:46

Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

23:33

Курс на безопасность: организаторы Евровидения-2025 введут новые правила

23:11

Аурика Ротару объявила, почему на самом деле София Ротару сейчас не выступает

22:51

Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины: в Украине отреагировали

22:45

Турция получила серьезное предупреждение от США: при чем здесь поставка оружия для РФ

22:07

На месте удара - пожар: Россия атаковала Харьков КАБами - куда попал враг

21:54

Маму и дочь искали под завалами: жуткие кадры с места удара в СумахВидео

Реклама
21:52

"Абсолютно новая модель": что будет в Украине вместо МСЭК - Шмыгаль

21:42

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

21:37

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

21:20

Зеленский заявил о переговорах с РФ: какие три аспекта будут свидетельствовать о готовности

21:08

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

21:03

Россияне в отчаянии: ошибка Путина может дорого стоить РФ - британский полковник

20:40

Почему море соленое и при чем здесь "эффект накопления": интересный ответВидео

20:29

РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ

20:27

Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать в день святого Иакова

20:10

Кровавый спектакль Путина в Казани: что показал саммит БРИКСмнение

19:55

Путин пошел на радикальные шаги: в США ответили, опасен ли саммит БРИКС в РФ

19:53

Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

19:41

РФ меняет тактику и цели для ударов "Шахедами": аналитики предупредили об изменениях

19:39

В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

19:34

Подался в квадроберы: ведущий "Холостяка" показался в костюме кота

19:32

"Может быть 2 бригады по 6 тыс.": Зеленский озвучил новые данные о военных КНДР в УкраинеВидео

19:15

Оккупанты спешно продвигаются в важный город: ВСУ крушат технику РФ - DeepState

18:44

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

18:38

В Defense Express раскрыли количество военных КНДР, которых готовят в Украине: данные разведки

18:36

Число 45 найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Реклама
18:35

В Украине ликвидируют МСЭК: Зеленский подписал важный указ

18:30

В Германии "немедленно запретили" все кактусы: в чем причина

18:17

Страшное нашествие: почему в доме много пауков

18:06

Скандалы с МСЭК: более 4 тысяч инвалидностей в Украине отменены, есть осужденные - СБУ

17:54

Скандальный американский продюсер смертельно болен редкой формой рака

17:44

Могут отравить: ветеринар назвал 5 продуктов, которые нельзя давать собакам

17:37

Полетели головы: генпрокурор Андрей Костин внезапно подал в отставку

17:33

Могли быть вместе еще 20 лет назад: Кулеба и Павелецкая раскрыли детали романа

17:25

После объятий с Путиным: премьер Индии заговорил о мире в Украине

17:18

Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять