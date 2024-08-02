РФ определила задачи на 2024 год: Буданов раскрыл план 'минимум' и 'максимум' врага

Российские оккупанты пытались создать буферную зону в Харьковской области, однако потерпели неудачу, заявил Кирилл Буданов.

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Буданов назвал задачи "максимум" и "минимум" России на 2024 год / Коллаж: Главред, фото: ГУР МОУ, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Россия определила задачи "максимум" и "минимум" на 2024 год. Эти задачи неизменны с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью ТСН.

"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум - это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Она не менялась ни разу", - отметил глава ГУР.

Буданов отметил, что освобождение украинскими защитниками территории Харьковской области, которая находится под оккупацией россиян, является лишь вопросом времени.

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"По Харьковской области - это попытка была сделать буферную зону. Ну, она провалилась. У них она провалилась", - подчеркнул глава ГУР.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что на Покровском направлении продолжаются наиболее жесткие бои. Это направление требует особого внимания и усиленного ответа российским оккупантам.

Также сложной остается ситуация в Харьковской области. Российские войска активно действуют в районе Волчанска, пытаясь захватить город.

Как сообщал Главред, оккупанты атакуют в районе Макеевки и Боровой и достигают определенных успехов. Командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин сообщил, что враг продвигается по левому флангу и перебросил часть сил и ресурсов туда.

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