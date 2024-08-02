РФ определила задачи на 2024 год: Буданов раскрыл план 'минимум' и 'максимум' врага

Россия определила задачи "максимум" и "минимум" на 2024 год. Эти задачи неизменны с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью ТСН.
"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум - это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Она не менялась ни разу", - отметил глава ГУР.
Буданов отметил, что освобождение украинскими защитниками территории Харьковской области, которая находится под оккупацией россиян, является лишь вопросом времени.
"По Харьковской области - это попытка была сделать буферную зону. Ну, она провалилась. У них она провалилась", - подчеркнул глава ГУР.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что на Покровском направлении продолжаются наиболее жесткие бои. Это направление требует особого внимания и усиленного ответа российским оккупантам.
Также сложной остается ситуация в Харьковской области. Российские войска активно действуют в районе Волчанска, пытаясь захватить город.
Как сообщал Главред, оккупанты атакуют в районе Макеевки и Боровой и достигают определенных успехов. Командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин сообщил, что враг продвигается по левому флангу и перебросил часть сил и ресурсов туда.
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