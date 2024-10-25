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РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский

Мария Николишин
25 октября 2024, 13:04
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Зеленский подчеркнул, что Россия хочет продолжения войны.
РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский
Войска КНДР на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из доклада:

  • Ситуация на Донецком направлении сейчас тяжелая
  • ВСУ продолжают выполнять задачи в Курской области
  • 27-28 октября первые военные КНДР будут применены Россией в зонах боевых действий

В пятницу, 25 октября, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. Особое внимание он уделил Покровскому, Кураховскому и Лиманскому направлениям. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Отмечается, что сейчас в Донецкой области тяжелая ситуация, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта.

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Отдельно была упомянута Курская операция.

"Реализуем наши задачи. Буферная зона на российской территории защищает Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери. Главнокомандующий доложил о выполнении задач нашими подразделениями в определенных районах Курской области", - говорится в сообщении.

Сырский также доложил о привлечении Россией военных из Северной Кореи.

"По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира.

"Фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию", - добавил президент.

РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Отправка войск КНДР в Украину - что известно

Напомним, ГУР в четверг, 24 октября, подтвердило прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что США должны рассмотреть возможность принятия "прямых военных действий", если войска КНДР вступят в войну в Украине, после появления информации о пребывании тысяч северокорейских солдат в России.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби говорил, что США зафиксировали в России не менее 3 тысяч солдат КНДР.

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