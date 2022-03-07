РФ предложила эвакуировать людей из украинских городов в Россию и Беларусь – Верещук

Россия предлагает открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Сум в направлении России и Беларуси.
Москва предложила Украине эвакуировать людей из городов, где проходят боевые действия, на территорию России и Беларуси. Украина ответила, что имеет свое видение гуманитарных коридоров.
Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Министр отметила, что соответствующее письмо Украина получила от России в половине первого ночи в ночь на 7 марта. РФ в письме, ссылаясь якобы на личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона, предложила объявить режим тишины с 10:00 7 марта. При этом предлагалось открыть гуманитарные коридоры из украинских городов, которые страдают от боевых действий, для эвакуации украинцев в направлении России и Беларуси.
Так, по словам Верещук, Россия предложила открыть следующие гуманитарные коридоры для эвакуации:
- Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Чернобыль, Гомель с последующей доставкой в Российскую Федерацию;
- Из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, а далее автомобильными и железнодорожными путями в выбранные пункты назначения или пункты временного назначения;
- Из Сумм: Сумы, Белгород, а далее автомобильными и железнодорожными путями в выбранные пункты назначения или пункты временного назначения.
Такие варианты эвакуации неприемлемы, подчеркнула глава Минреинтеграции.
"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, из Димера, из Вышгорода в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию", – подчеркнула Верещук.
Также она обратила внимание, что россияне эксплуатируют имя мировых лидеров для того, чтобы манипулировать ими и решать такие вопросы.
"Надеюсь, что президент Франции Эммануэль Макрон понимает, что его имя и его искренняя попытка помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, на самом деле используется и манипулируется Российской Федерацией", – сказала она.
Украина предложила свои маршруты эвакуации
В ответ на такое письмо Украина направила в РФ свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры. Украинская сторона готова открыть такие коридоры с 10:00 сегодняшнего дня, 7 марта.
Украина предложила России в своем ответе открыть гуманитарные коридоры:
- Из населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванков Киевской области,
- Из Мариуполя, Волновахи Донецкой области,
- Из Сум,
- Из Харькова,
- Из городов Изюм, Балаклея Харьковской области, из сел Липче и Стрелече Харьковской области.
Украина предлагает эвакуировать людей по определенным маршрутам, например, из населенных пунктов Киевской области – в Киев, чтобы они могли выехать в направлении Львова. Из городов и сел других областей также предлагается вывезти людей на запад Украины.
Также Украина призывает открыть гуманитарные коридоры для отправки гумгрузов.
"Мы требуем от Российской Федерации прекратить манипулировать и злоупотреблять доверием мировых лидеров, таких как Эммануэль Макрон, таких как лидеры Китая, Турции или Индии, и сделать открытыми маршруты, которые мы указали. Мы требуем от РФ принять маршруты, которые мы предлагаем, и установить предложенный режим тишины", – отметила Верещук.
Она обратилась к мировым лидерам с просьбой помочь открыть такие гуманитарные коридоры, чтобы люди могли спастись, а также чтобы Украина могла доставить гуманитарную помощь.
Эвакуация людей из Мариуполя и Волновахи
Напомним, людей из Мариуполя и Волновахи Донецкой области должны были начать эвакуировать еще в субботу, 5 февраля. Однако эвакуацию пришлось перенести, ведь российская сторона не соблюдала режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей.
После этого мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что надеется на восстановление "зеленого коридора" для эвакуации населения. Он подчеркнул, что Мариуполь сейчас в очень тяжелом состоянии, но ВСУ делают всё для его защиты.
6 марта эвакуация также не была проведена из-за обстрелов со стороны оккупантов.
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