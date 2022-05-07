РФ убила двоих украинских детей: из Градов накрыла город на Луганщине

Кроме того, женщина и еще два ребенка тяжело ранены в результате обстрела.
В субботу, 7 мая, российские оккупанты обстреляли из Градов город Приволье Луганской области, погибли двое детей.
Кроме того, женщина и еще два ребенка тяжело ранены, сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"После обеда орки из Градов обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения", - написал он в Facebook.
На месте сейчас работают полицейские, жертв, как отметил глава ОВА, может быть больше.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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