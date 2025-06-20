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Рои дронов полетят на Украину: в ЦПД предупредили украинцев

Анна Косик
20 июня 2025, 11:07
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Украинцев предупредили об опасных информационных вбросах, которые будет распространять Россия.
Рои дронов полетят на Украину: в ЦПД предупредили украинцев
Россия планирует запускать по Украине десятки дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Что сообщил Коваленко:

  • Враг продолжит обстрелы Украины
  • Россия готовит информационные кампании против Украины

Страна-агрессор Россия не планирует прекращать террор украинских городов роевыми атаками дронов. Об этом сообщил в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, параллельно с новыми обстрелами враг планирует информационно качать две капмании: на международную и украинскую аудитории. В рамках первой враг будет распространять нарратив, что РФ якобы открыта к переговорам в отличие от Украины, которая заставляет продолжать ее войну.

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"На внутреннюю украинскую сегментировано будут распространять тезисы, что "Украина будто не способна защититься и Россия способна разрушить все", требуя от общества капитуляции", - предупредил Коваленко.

Он отметил, что украинцам придется выдержать это давление, а военные решения против роевых атак россиян уже готовятся, как и информационное противодействие.

"Но тактику врага надо знать, чтобы понимать цели. Войну россия хочет продолжать и там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла. Это у них не получится", - добавил глава ЦПД.

Атаки российских дронов - последние новости

Напомним, враг с вечера 19 июня атаковал Украину дронами. После 23:00 в городе Харькове прогремели мощные взрывы. Один из дронов попал вблизи жилых многоэтажек, где возник пожар.

Утром, 20 июня, стало известно, что ночью Россия атаковала Украину 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороной было обезврежено 70 вражеских БпЛА.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

В результате вражеской атаки, как писал Главред,в Одессе вспыхнул пожар, который фактически уничтожил 4-этажный дом. Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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