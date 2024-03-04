Россияне подтягивают войска к границе одной из областей: что говорят в ВСУ

О накоплении ударной группировки речь не идет, отметили в Вооруженных силах.

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ВСУ приходится отбивать штурмы РФ в условиях дефицита снарядов / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Минобороны РФ

Российские оккупанты подтянули на границу с Харьковщиной несколько подразделений Росгвардии. Но это не штурмовое и боевое подразделение, это пополнение направлено на укрепление своих границ, отметил в эфире телемарафона начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Оккупанты в этом участке возводят максимальные рубежи обороны, чтобы исключить действия со стороны Украины.

По словам Евлаша, наступательных формирований вблизи Харькова не обнаружено, российские военные переходят к обороне и усиливают свою государственную границу.

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Кто такой Илья Евлаш Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Обстрелов РФ в районе Часового Яра стало меньше

Вблизи Часового Яра ситуация очень сложная. ВСУ фиксируют атаки врага в районе Ивановского.

"Правда, авиации стало меньше, примерно вдвое уменьшилось количество обстрелов. Армия РФ продолжает давить штурмовыми группами как с флангов, так и в лоб вблизи Богдановки и Ивановского", - отметил Евлаш.

Он назвал Часов Яр основной целью российских войск, поскольку после его захвата возможно продолжение наступления на Константиновку, а на самом деле - с южного фланга на Краматорско-Славянскую агломерацию.

Ситуация на фронте

После захвата Авдеевки россияне продолжили развивать наступление на востоке Украины. Военные фиксируют "ударный кулак" возле сел Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское. Однако, как отметил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, на Авдеевском направлении продвижение врага по состоянию на вечер 4 марта остановлено.

ВСУ приходится отражать атаку за атакой противника в условиях дефицита боеприпасов. Так, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин ранее уточнял, что РФ сует по всей полосе с огромным количеством оккупантов.

"Характер действий отличается, однако общая стратегия остается: огромное количество пехоты, усиленная авиацией, артиллерией, техникой. Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось - мы постоянно в боях, или отражаем штурмы, или реализуем собственные контратакующие действия", - указывал Жорин.

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