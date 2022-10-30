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Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре - Буданов

30 октября 2022, 00:05

Это серьезная угроза для Украины, поскольку иранские ракеты, в отличие от российских, являются более точными.

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре - Буданов
Иранские ракеты являются более точными / Фото УП

Российские оккупационные войска уже в ноябре могут применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности. Речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive.

"Я считаю, что, вероятно, в следующем месяце мы увидим, что они будут использованы здесь (в Украине, - Главред), - сказал Буданов в ответ на вопрос о сроках иранских поставок России.

По его словам, это серьезная угроза для Украины, поскольку иранские ракеты, в отличие от русских, являются более точными.

"Это серьезная угроза, потому что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность, высокую скорость. И эти характеристики проверены в боях", - пояснил глава украинской разведки.

Буданов добавил, что в этой ситуации Украина может рассчитывать только на блестящую работу своих сил противовоздушной обороны и на помощь международных партнеров, которые пообещали предоставить больше систем ПВО для защиты от ракетного террора РФ.

Что известно об иранских ракетах Fateh-110 и Zolfaghar

Fateh-110 – иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля-земля". Четвертое поколение этих ракет имеет дальность до 400 км и улучшенные системы наведения.

Zolfaghar – иранская дорожно-мобильная одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности. Zolfaghar является дальнейшим развитием Fateh-110. Ракета может поражать цели дальностью до 700 км.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля-земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будем терпеть.

Вместе с тем Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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