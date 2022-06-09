Россиянам не удастся удержать Юг: бывший министр обороны Украины объяснил, почему

Как говорит бывший министр обороны Андрей Загороднюк, украинские войска били, бьют и будут бить оккупантов на Юге - из-за огромных степных пространств.
Для того, чтобы россиянам сохранить контроль над временно захваченными ими района Юга Украины, мало просто закапываться, плюс ВСУ будут безжалостно бить их контратаками благодаря огромным степным расстояниям. С таким комментарием в интервью изданию "Новое время" выступил бывший руководитель украинского Министерства обороны Андрей Загороднюк.
"Что они сделали в Херсонской и вообще на Юге? По старой привычке начала копать окопы, а потом обустраивать позиционные укрепления ‒ для того, чтобы задержаться и хоть как-то сдерживать наши попытки контратак. Но расстояния очень огромны. [...] Удержать это, просто закопав свои пушки с танками — нереально", ‒ сказал Загороднюк.
Бывший министр обороны также выразил убежденность ‒ украинская армия в обязательном порядке разрушит укрепления русских оккупантов – все дело только во времени.
"Как только они ослабят давление, мы имеем все шансы для контратаки и системного контрнаступления", ‒ подытожил Загороднюк.
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Напомним, ранее военный эксперт и бывший заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун говорил, что у российских оккупантов нет в достаточном количестве ни ресурсов, ни людей ‒ для того, чтобы удерживать недавно захваченные территории.
"Русские могут сейчас удерживать фронты, могут атаковать, но обеспечивать жизнь украинцев, не приводя при этом к каким-либо гуманитарным катастрофам просто не могут. И у них нет живых ресурсов для того, чтобы привозить туда тысячами русских и обеспечивать постоянный порядок на этих территориях. Даже если они надеялись на коллаборационистов из ОРДЛО, на всех не хватит", — убежден он.
До того, как говорил военный эксперт Олег Жданов, Одессе не грозит высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Все дело в том, что вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где его блокируют.
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