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Россияне пытались прорваться на Сумщине: в DeepState раскрыли подробности

Руслана Заклинская
15 января 2025, 21:01
573
Враг накопил ресурсы вдоль границы, поэтому есть риск повторных атак, отметили аналитики DeepState.
Россияне пытались прорваться на Сумщине: в DeepState раскрыли подробности
Россияне совершили штурм села на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Коротко:

  • Российские войска пытались прорваться на Сумщину
  • Атаку в районе села Журавка отбила 67-я ОМБр
  • Враг накопил ресурсы, поэтому возможны повторные атаки

Российские оккупанты пытались прорваться через границу на территорию Сумской области. Однако ВСУ отбили штурм и уничтожили оккупантов. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

Войска РФ осуществили штурмовые действия из Курской области РФ в направлении села Журавка Сумской области. Вражеский штурм отбила 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

видео дня

"Противник накопился вдоль границы в районе Журавки и пробовал осуществить штурмовые действия на населенный пункт, но подразделения Сил Обороны сделали эти попытки безуспешными", - говорится в сообщении.

Точное время штурма не сообщается, но аналитики отмечают, что в последние дни активность на Курщине несколько снизилась по сравнению с предыдущей неделей. В то же время в DeepState отметили, что россияне могут повторить попытку штурма, поскольку у них есть ресурсы для дальнейших атак на этом направлении.

"В основном штурмовые действия продолжаются в направлении Лебедевка-Свердликово и бои за контроль над селом Николаево-Дарьино", - добавили аналитики.

Активность российских ДРГ на границе с Украиной - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты периодически пытаются прорваться на территорию Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что активность ДРГ незначительна, но попытки продолжаются.

Также прорыв российских войск через границу в Сумской области не подтверждается. Сумская ОВА заявила, что враг продолжает попытки диверсий, но все ДРГ уничтожаются.

Кроме этого, российские ДРГ продолжают осуществлять попытки прорыва на территорию Украины через границу в Харьковской области. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко утверждает, что хотя активность противника несколько снизилась, угроза со стороны ДРГ остается постоянной.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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