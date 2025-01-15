Россияне пытались прорваться на Сумщине: в DeepState раскрыли подробности

Коротко:
- Российские войска пытались прорваться на Сумщину
- Атаку в районе села Журавка отбила 67-я ОМБр
- Враг накопил ресурсы, поэтому возможны повторные атаки
Российские оккупанты пытались прорваться через границу на территорию Сумской области. Однако ВСУ отбили штурм и уничтожили оккупантов. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
Войска РФ осуществили штурмовые действия из Курской области РФ в направлении села Журавка Сумской области. Вражеский штурм отбила 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
"Противник накопился вдоль границы в районе Журавки и пробовал осуществить штурмовые действия на населенный пункт, но подразделения Сил Обороны сделали эти попытки безуспешными", - говорится в сообщении.
Точное время штурма не сообщается, но аналитики отмечают, что в последние дни активность на Курщине несколько снизилась по сравнению с предыдущей неделей. В то же время в DeepState отметили, что россияне могут повторить попытку штурма, поскольку у них есть ресурсы для дальнейших атак на этом направлении.
"В основном штурмовые действия продолжаются в направлении Лебедевка-Свердликово и бои за контроль над селом Николаево-Дарьино", - добавили аналитики.
Активность российских ДРГ на границе с Украиной - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты периодически пытаются прорваться на территорию Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что активность ДРГ незначительна, но попытки продолжаются.
Также прорыв российских войск через границу в Сумской области не подтверждается. Сумская ОВА заявила, что враг продолжает попытки диверсий, но все ДРГ уничтожаются.
Кроме этого, российские ДРГ продолжают осуществлять попытки прорыва на территорию Украины через границу в Харьковской области. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко утверждает, что хотя активность противника несколько снизилась, угроза со стороны ДРГ остается постоянной.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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