​Российского режиссера выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну

Режиссер ранее посещал Крым, поэтому пограничники обратным рейсом вернули его в Стамбул.
В Украину 22 ноября пытался попасть российский режиссер, но пограничники контрольно-пропускного пункта Киев отказали гражданину РФ в пропуске на территорию Украины.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, гражданин России, один из участников съемочной группы, прибыл в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время прохождения пограничного контроля было установлено, что он незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым.
"Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы, ему на три года запретили въезд в Украину и обратным рейсом вернули обратно", – отметили в ГПСУ.
Накануне сообщали, что 19 ноября в Украину пытался попасть актер Кирилл Гребенщиков. Известный россиянин прилетел в Киев из Минска и получил отказ на въезд на 3 года. Пограничникам он объяснил, что стал приглашенным гостем на съемках. А вот свои неоднократные визиты в незаконно оккупированный Крым актер объяснить не мог.
Запрет на въезд в Украину - о чем ранее сообщал Главред:
- 21 октября российскому ведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на трехлетний период ‒ из-за незаконного посещения захваченного РФ полуострова Крым.
- Также известную российскую поп-певицу Наталью Ионову-Чистякову 6 августа 2020 года пограничники не пропустили в Украину. Певице на три года запретили въезд в страну ‒ потому что она посещала несколько лет назад захваченный Россией полуостров Крым. Певица отметила, что хотела посетить Украину по личным делам.
- В аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину главного редактора российского телеканала RTVI Алексея Пивоварова. Согласно документу Госпогранслужбы, Пивоваров "не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины".