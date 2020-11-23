​Российского режиссера выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну

Российскому режиссеру запретили въезд в Украину / dpsu.gov.ua

В Украину 22 ноября пытался попасть российский режиссер, но пограничники контрольно-пропускного пункта Киев отказали гражданину РФ в пропуске на территорию Украины.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, гражданин России, один из участников съемочной группы, прибыл в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время прохождения пограничного контроля было установлено, что он незаконно посещал временно оккупированный Россией Крым.

"Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы, ему на три года запретили въезд в Украину и обратным рейсом вернули обратно", – отметили в ГПСУ.

Накануне сообщали, что 19 ноября в Украину пытался попасть актер Кирилл Гребенщиков. Известный россиянин прилетел в Киев из Минска и получил отказ на въезд на 3 года. Пограничникам он объяснил, что стал приглашенным гостем на съемках. А вот свои неоднократные визиты в незаконно оккупированный Крым актер объяснить не мог.

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