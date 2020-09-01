Семь тысяч случаев в день: Украину захлестнет эпидемия COVID-19 – эксперт

Врач дал пугающий прогноз развития эпидемии COVID-19 / УНИАН

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин дал прогноз по поводу эпидемии коронавируса в Украине.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, уже в скором времени эпидемия коронавируса в Украине ухудшится.

"В Украине продолжается нарастание первой волны, и мы видим, что ситуация ухудшается с каждым днем. И в ближайшем будущем мы увидим не по 2,5 тысячи случаев, а по 3,5 тысячи, 5 тысяч, даже по 7. Ситуация будет усугубляться тем, что дети пойдут в школу, все-таки детское население является движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, и это будет осложнять ситуацию", — сказал он.

Медик считает, что в Украине государство системно не подготовило детские учебные заведения.

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"Поэтому ответственность не на их руководителях, а на тех чиновниках, которые на протяжении полугода игнорировали выделение финансирования и подготовку. У нас созданы условия, когда будет происходить естественный отбор", — добавил Александрин.

Напомним, ранее глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей Киева Олег Рубан рассказал о том, что после начала учебного года в Украине будет вспышка заболевания коронавирусом.

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Он обратил внимание на то, что такая ситуация связана с тем, что в Украине завершается каникулярный период и спрогнозировал, что каждый день в Украине будут регистрироваться антирекорды.