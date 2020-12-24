Сенцова понесло: после скандального заявления насчет Кернеса режиссер "наехал" на власть

Олег Сенцов обвинил власть в попытке спасти Олега Татарова / УНИАН

Бывший политзаключенный Кремля – украинский режиссер Олег Сенцов – после резонансного заявления насчет похорон Геннадия Кернеса, который был мэром Харькова, "наехал" на власть.

На протяжении последней недели власть пытается спасти заместителя главы Офиса президента Владимира Зеленского Олега Татарова, которого подозревают в причастности к коррупции, написал режиссер на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас постепенно сводится на нет вся работа недавно созданных антикоррупционных органов (один из таких органов – Национальное антикоррупционное бюро Украины – Ред.).

"...Последнюю неделю власть проводит спецоперацию "спасти рядового Татарова", меняя прокуроров, передавая производство дела от НАБУ в СБУ накануне избрания меры пресечения для обвиняемого в коррупции госчиновника…", – отметил Сенцов.

Режиссер добавил, что украинцев стараются держать за глупых или слепых. Бывший узник Кремля подчеркнул, что долго обманывать народ невозможно.